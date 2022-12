Xiaomi 11 Lite 5G NE : Ce smartphone 5G passe sous la barre des 300€ chez ce marchand !

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est sorti l'année dernière mais reste un smartphone très agréable en 2022. Son design très fin, son bon écran AMOLED 90 Hz et ses bonnes capacités en font un très bon rapport qualité/prix et un smartphone idéal pour Noël. En effet, son prix reste sa principale arme pour concurrencer Samsung, actuellement vous pouvez le trouver à 299€ dans la boutique Boulanger sur le site de Rakuten ! Un prix vraiment convenable pour un smartphone aussi performant. De plus, recevez 29,90€ en bon d'achat grâce au Club R lors de l'achat de votre smartphone. Vous pouvez retirer directement votre smartphone en magasin ou vous faire livrer gratuitement et avant Noël ! Que demander de plus ?

Le look de ce 11 Lite 5G NE

Le 11 Lite 5G NE se décline en quatre couleurs différentes (Noir Truffe, Blanc Flocon, Bleu Bubblegum et Rose Pêche). Il a un poids de 158 g et mesure 160,53 x 75,73 x 6,81 mm. Du côté des connecteurs, il est doté d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du 11 Lite 5G NE, smartphone de Xiaomi, intègre une dalle AMOLED DotDisplay avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une diagonale de 6,55 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Photos et vidéos

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : quatre objectifs sont présents sur le 11 Lite 5G NE, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.79. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière propose une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne l'objectif avant, il se caractérise par 20 Mpx de résolution. Le 11 Lite 5G NE vous permettra également d'enregistrer des clips vidéo en 4K. Ce portable se caractérise par un stabilisateur électronique.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Xiaomi

Sous le capot, le mobile embarque la puce Snapdragon 778G. Elle a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Cette dernière est par ailleurs équipée d'une puce graphique Adreno 642L. D'un point de vue RAM, l'appareil offre un espace de 6 Go. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le portable est livré avec Android 11. Du point de vue de l'autonomie, la batterie de ce smartphone est équipée d'une capacité de 4 250 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone dispose d'une charge rapide de 33 W.