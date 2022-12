Samsung Galaxy A53 5G: Le meilleur rapport qualité/prix de 2022 en promo et livré avant Noël !

Le Samsung Galaxy A53 5G est le meilleur rapport qualité/prix de 2022 et sera un parfait allié pour 2023. C'est un smartphone 5G doté d'une bonne fiche technique pour un prix très acceptable compte tenu de ses performances. Le Samsung Galaxy A53 5G profite d'un excellent écran AMOLED, une bonne autonomie, 5 capteurs photos et des performances adéquates avec son prix. Sorti à 429€, le Galaxy A53 est aujourd'hui à 357€ avec la livraison gratuite et avant Noël ! Puis, c'est Noël, donc on en gardait sous la botte mais c'est cadeau, profitez de 15€ de réduction avec le code promo: RAKUTEN15 ce qui fait passer ce smartphone de 429€ à seulement 342€. Profitez de ce sprint de Noël pour avoir votre cadeau à temps !

Design : que nous promet ce Galaxy A53 5G ?

Le Galaxy A53 5G se décline en quatre couleurs différentes, le noir, le blanc, le bleu et le rose. Il pèse 189 g et a pour dimensions 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre la poussière et l'eau. D'un point de vue de la connectique, il inclut un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Le Galaxy A53 5G est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED d'une diagonale de 6,5 pouces, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Quelle endurance et quelles performances pour ce nouveau Samsung

Ce mobile est équipé d'une puce Exynos 1280. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Ce SoC propose également une puce graphique Mali G68 MC4. Au niveau de la RAM, il est épaulé par 6 Go. Quant au réseau et à la connectivité, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable tourne sous Android 12. Du point de vue de l'autonomie, sa batterie de 5 000 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide (25 W).

Cinq objectifs photo pour ce Galaxy A53 5G

Pour les mordus de photographie, cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté de 64 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède pour sa part 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant intègre, lui, une résolution de 32 Mpx. Du côté des vidéos, le portable est capable de capturer en 4k. Un stabilisateur optique vous assurera des photos d'exception.