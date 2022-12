Samsung Galaxy S20 FE 5G: 37% de réduction et livraison avant Noël, dernière chance pour l'avoir sous le sapin !

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un smartphone haut de gamme abordable sorti par Samsung en Septembre 2020. Il bénéficie du meilleur de la technologie de Samsung tout en étant plus abordable que ses concurrents. Il possède un bon écran Super AMOLED, de très bonnes capacités, une grande autonomie... Bref, il est très complet et reste encore un bon smartphone pour 2022/2023. Sorti au prix de 759€, il est aujourd'hui à 480,99€ soit 37% de réduction. Le principal avantage de cette promotion est le délai de livraison. Vous pouvez recevoir votre smartphone le 24 Décembre, juste à temps pour le glisser sous le sapin !

Ergonomie de ce Samsung Galaxy S20 FE 5G

Le Galaxy S20 FE 5G est proposé à l'achat en six coloris différents : Blanc, Violet, Rouge, Bleu, Vert et Orange. Il a un poids de 190 g et a pour dimensions 159.8 x 74.5 x 8.4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Un port jack et un port USB Type-C 3.1 sont disponibles sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. L'écran Super Amoled du smartphone Galaxy S20 FE 5G est équipé d'une dalle avec 6,5 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Sur le plan des performances, le mobile embarque une puce Snapdragon 865. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Ce SoC possède par ailleurs une puce graphique Adreno 650. La RAM de ce dernier est de 6 Go. Du point de vue réseau et connectivité, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil utilise Android 10 Q. Côté endurance, la batterie est compatible avec la charge sans fil et la charge rapide 15 W. La batterie de ce smartphone est dotée de 4 500 mAh de capacité.

Que nous promet le Galaxy S20 FE 5G côté photos ?

Pour les passionnés de photographie, quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S20 FE 5G, trois à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il propose 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le seul objectif avant est doté de 32 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité. Le Galaxy S20 FE 5G vous permettra aussi de filmer vos vidéos en 4K@60 IPS.