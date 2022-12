Promos de fin d’année chez Prixtel : 3 forfaits flexibles à prix mini qui font du bien à la planète

Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour faire le point de ses dépenses en matière de forfait mobile, de faire de nouveaux choix pour économiser encore un peu plus, mais aussi de prendre de nouveaux engagements. Prixtel, l’opérateur virtuel spécialisé dans les forfaits mobiles flexibles, vous offre la possibilité de répondre efficacement à ces besoins, grâce à ses trois forfaits en promo qui sont à la fois économiques et eco-friendly.

3 forfaits flexibles pour répondre au plus près à vos besoins

Dès son arrivée, Prixtel s’est vite démarqué des autres acteurs présents sur le marché, en proposant des forfaits mobiles flexibles. A l’opposé des forfaits classiques, la facturation de ce type de formule s’adapte à chaque mois, à votre consommation en data du mois concerné. De la sorte, vous avez ainsi l’assurance de ne pas payer plus que ce que vous utilisez, et donc de faire un maximum d’économies.

Dans ce cadre, Prixtel propose 3 forfaits flexibles organisés chacun en trois paliers de facturation :

La série limitée Oxygène : 50 à 130 Go avec des paliers à 50 Go, 90 et 130 Go (débit réduit au-delà) ;

avec des paliers à 50 Go, 90 et 130 Go (débit réduit au-delà) ; Le grand : 100 à 140 Go avec des paliers à 100 Go, 120 Go et 140 Go (débit réduit au-delà)

avec des paliers à 100 Go, 120 Go et 140 Go (débit réduit au-delà) Le géant : 140 à 200 Go avec des paliers à 140 Go, 170 Go et 200 Go (débit réduit au-delà).

En fonction de vos habitudes de consommation de data et de votre budget, vous trouverez donc forcément l’offre idéale ici.

Prixtel : des forfaits mobiles bons pour votre poche et bons pour la planète !

Une nouvelle année qui commence, c’est également le bon moment pour prendre de nouvelles bonnes résolutions. Alors, et si cette année, vous vous engagiez pour la planète juste en faisant le choix d’un forfait mobile neutre en CO2 ?

C’est ce que vous propose Prixtel à travers ces trois offres qui s’inscrivent toutes dans le cadre de sa démarche écoresponsable. En effet, en tant que signataire du Climate Act, l’opérateur s’investit depuis quelques années, dans diverses actions écologiques permettant de compenser intégralement les émissions de CO2 liées à l’utilisation de ses forfaits mobiles.

Pour chaque souscription, l’entreprise plante notamment des arbres dans différentes zones afin de contribuer à la reforestation et réduire son empreinte carbone.

Souscrire à un forfait mobile Prixtel, c’est donc faire un choix à la fois économique et écologique.

Les forfaits Prixtel en détail

Comme précisé plus haut, Prixtel propose actuellement trois forfaits en promo. Afin de faire le choix le plus adéquat, voici un récap de ce chacun d’eux inclut, avec leurs tarifs promotionnels.

La série limitée Oxygène

Cette série limitée à prix cassés est déclinée dans les trois paliers suivants :

Jusqu'à 50 Go : 9,99€/mois

De 50Go à 90Go : 12,99€/mois

De 90Go à 13Go : 15,99€/mois

Les tarifs de cette offre promotionnelle sont fixes et ne changent donc pas, même après 6 mois ou 1 an.

​​​​​​​

Le forfait Le grand

Actuellement en promotion ce forfait est proposé actuellement avec une réduction de 3 €/mois pendant les 6 premiers mois, sur chacun des trois paliers, comme suit :

Jusqu'à 100Go : 10,99€/mois pendant 6 mois puis 13,99€/mois

De 100Go à 120Go : 13,99€/mois pendant 6 mois puis 16,99€/mois

De 120Go à 140Go : 16,99€/mois pendant 6 mois puis 19,99€/mois

Le forfait Le géant

Même principe que pour le forfait Le grand, avec plus de data chaque mois. Les tarifs de ce forfait en promo sont les suivants :

Jusqu'à 140Go : 12,99€/mois pendant 6 mois puis 15,99€/mois

De 140Go à 170Go : 15,99€/mois pendant 6 mois puis 18,99€/mois

De 170Go à 200Go : 18,99€/mois pendant 6 mois puis 21,99€/mois

Bien entendu, les forfaits Prixtel incluent également, en plus de la data qui est fournie via les installations réseau de l’opérateur SFR, tout ce qu’il faut pour communiquer librement en France, mais également à l’étranger.

Chaque offre donne donc également droit à :

Une enveloppe mensuelle de 20 Go (déduite de l’enveloppe principale de data) pour vos usages lors de vos déplacements en UE et dans les DOM ;

(déduite de l’enveloppe principale de data) pour vos usages lors de vos déplacements en UE et dans les DOM ; L’illimité pour vos appels, SMS et MMS depuis la France métropolitaine vers l’ensemble des réseaux fixes et mobiles nationaux ;

depuis la France métropolitaine vers l’ensemble des réseaux fixes et mobiles nationaux ; Les appels, SMS et MMS illimités vers l’UE et les DOM lors de vos déplacements dans ces zones, ainsi que vers la France métropolitaine, depuis ces zones,

La 5G est disponible en option pour les forfaits Le grand et Le géant

Dernier détail : les forfaits Prixtel sont tous sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier, sans aucun frais, dès que vous le souhaitez.