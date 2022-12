Samsung Galaxy S21 5G: Avec cette promotion de 55%, c'est le bon plan de cette fin d'année !

Le Samsung Galaxy S21 5G est en promotion en cette fin d'année ! Profitez de cette réduction de plus de 50% sur ce smartphone haut de gamme et économisez encore un peu plus grâce à un code promo et divers bonus que nous allons vous présenter ici.

Le Samsung Galaxy S21 5G est un smartphone haut de gamme du géant coréen sorti en 2021 qui reste un incontournable de cette année. Avec son écran 120 Hz, ses capacités photos et son design épuré, le Samsung Galaxy S21 5G reste un excellent smartphone pour débuter 2023. Grâce à cette réduction folle chez Rakuten vous pourrez profiter de ce bijou de technologie pour un prix défiant toute concurrence. Sorti au prix de 859€, il est aujourd'hui à seulement 378,37€. Mais ce n'est pas tout, grâce au code: TAL10200 profitez de 10€ de réduction supplémentaire ! Le prix du Samsung Galaxy S21 5G est donc de 368,37€ avec cette promo ! Pour les abonnés du Club R, profitez de 30,27€ en bon d'achat après l'achat de votre smartphone. C'est le meilleur prix actuel de ce smartphone qui sera parfait pour bien débuter l'année !

Look du Samsung Galaxy S21 5G

Le Galaxy S21 5G se décline en quatre couleurs différentes, le gris, le blanc, le violet et le rose. Il a un poids de 169 g et mesure 151.7 x71. 2x7. 9 mm. Sur le plan de la connectique, il est doté d'un port USB Type-C 3.0. Le mobile propose deux emplacements pour une carte nano SIM. L'écran Super Amoled du Galaxy S21 5G, smartphone de Samsung, possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2400 X 1080 px de définition et 6,24 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Appareil photo : que nous promet ce Galaxy S21 5G ?

Quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S21 5G pour les photographes passionnés, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.0. Au niveau du deuxième objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, l'objectif frontal intègre 10 Mpx de résolution. Lisez ou éditez vos vidéos en 8K. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Galaxy S21 5G

Le portable embarque une puce Exynos 2100, épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil propose aussi un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G78. Du point de vue réseau et connectivité, l'appareil a la 5G, LTE 4G, le HSPA 3G+ et le GSM 2G ainsi que le wifi 6E. Le mobile utilise la version Android 11. Du point de vue de l'autonomie, sa batterie d'une capacité de 4 000 mAh se recharge avec une charge rapide de 25 W ou la charge sans fil.