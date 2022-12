Google Pixel 8 : ça fuite déjà ?

Cela fait tout juste deux mois que Google a officiellement mis sur le marché, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, les deux smartphones haut de gamme de son cru 2022. Mais à peine sont-ils sortis que les regards de nombreux spécialiste sont déjà tournés vers leurs potentiels successeurs les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Diverses informations tendent en effet à confirmer que le géant américain travaille déjà d’arrache-pied sur ses prochains flagships.

De nouveaux capteurs photo pour les Google Pixel 8 ?

Ces dernières années, nous avons souvent eu à droit à des fuites d’infos concernant les visuels et les fiches techniques des smartphones très attendus. En la matière, les centres de développement de Google se révèlent d’ailleurs assez perméables, avec des fuites assez précoces. Cela semble à nouveau être le cas en ce qui concerne le potentiel successeur du Pixel 7.



En effet, le développeur Kuba Wojciechowski a récemment rendu public ce qu’il pense être une découverte majeure à propos des Google Pixel 8, provenant de certaines lignes du code source de l’application Google Camera Go. Relayées par de nombreux médias spécialisées, lesdites infos laissent penser que les prochains smartphones haut de gamme du géant américain adopteront de nouveaux capteurs photo compatibles avec le HDR échelonné.



Ce qui est une info majeure quand on sait à quel point le géant américain tient à ses capteurs et mise sur la qualité des images délivrées par ses smartphones haut de gamme. Pour rappel, les derniers Pixel 7 embarquent des capteurs Samsung Isocell GN1 qui sont limités au HDR+.



Si les infos fournies sont avérées, les Pixel 8 devraient, pour leur part, s’équiper d’un nouveau capteur compatible avec le HDR échelonné. Il s’agirait, en toute vraisemblance, du Isocell GN2 de Samsung, un capteur garantissant des clichés beaucoup plus nets et plus colorés.

Husky et Shiba…

En parallèle, une exploration du code source d’Android aurait permis de déceler certaines infos concernant la fiche technique des deux prochains smartphones Google. Respectivement baptisés Shiba et Husky, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient tous les deux embarquer la future puce Google Tensor 3 couplée à 12 Go de RAM. Plus petit, le premier serait doté d’un écran Full HD+ de 6,3 pouces, tandis que son grand frère bénéficierait d’une dalle plus grande avec une résolution de 2822 x 1344 pixels. Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes en attendant les voix officielles de chez Google.