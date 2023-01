Le bon plan Prixtel pour bien démarrer l'année 2023 : le forfait mobile 100Go en promo à 10.99€ par mois

Quand il s’agit de choisir un forfait mobile, il y a ceux qui veulent un max de gigas, ceux qui veulent faire un max d’économie et ceux qui souhaitent avant tout consommer responsable. Et puis, il y a ceux qui veulent tout cela à la fois. Pour ces derniers, il y a le forfait Le grand de Prixtel ; un forfait mobile flexible avec jusqu’à 140 Go de data par mois, et garanti neutre en CO2 !