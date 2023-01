Profitez d'un forfait mobile 5G à petit prix et à vie sur le réseau Orange ou SFR avec l'opérateur YouPrice

Vous voulez passer à la 5G ? L'offre Le First sans engagement de durée au prix fixe et à vie est toujours disponible dans le catalogue de l 'opérateur YouPrice. De 80Go à 100Go d'internet en France, ce forfait mobile flexible est valable sur les réseaux Orange et SFR à partir de 9.99€ par mois seulement. On décrypte pour vous ce bon plan dans la suite de cet article !

Un forfait mobile 5G sans engagement au prix fixe et à VIE

L'opérateur YouPrice affiche un super forfait mobile 4G décliné 5G via option. Il s'agit en effet de l'offre Le Frist avec de 80Go à 100Go d'internet en France métropolitaine à partir de seulement 9.99€ en 4G soit 14.99€ par mois avec option 5G. Cette offre mobile réservée aux nouveaux clients est parfaite pour passer à la vitesse supérieure sans trop dépenser chaque mois. Par ailleurs, cet abonnement est sans engagement de durée, vous pourrez ainsi résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais. Autre atout, ce forfait vous laisse choisir entre le réseau Orange ou SFR à la commande. Vous pourrez ainsi choisir le réseau qui couvre le mieux la zone géographique de votre résidence en 4G/5G.

En optant pour un forfait YouPrice, vous paierez en fonction de votre consommation de data chaque mois ! En effet, l'offre se compose de trois paliers avec un tarif spécifique pour chaque niveau :

jusqu’à' 80Go : 9,99€ par mois ou 14.99€ en 5G

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois ou 17.99€ en 5G

de 90Go à 100Go : 14,99€ par mois ou 19.99 en 5G

Avec l'offre Le First, vous pourrez donc surfer jusqu'à hauteur de 100Go en France métropolitaine en 4G sans surcoût et en 5G avec option à 5€ par mois. Avec ce forfait sans engagement, 16Go sont mis à disposition pour rester connecté depuis l'UE et DOM. De même, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter (appels, SMS et MMS) depuis ces destinations comme depuis la Métropole.

D'autres forfaits pas chers vous attendent chez YouPrice

La formule Le One de YouPrice est l'une des plus attractives du marché pour profiter d'un forfait illimité avec un quota internet intéressant. Cet abonnement de téléphone valable sur le réseau Orange ou SFR au choix est en promotion pendant un an à partir de 5.99€ puis 9.99€. Vous profiterez également avec l'offre Le One de la flexibilité de l'enveloppe data de 10 à 30Go par mois. De plus, ce forfait pas cher comprend les appels illimités en France métropolitaine ainsi que les SMS et MMS à volonté. Depuis l'UE et DOM, l'illimité pour communiquer vous est offert ainsi que 10Go d'internet depuis ces destinations.

Autre bonne affaire à ne pas rater pour des personnes qui consomment très peu ou pas d'internet, le Mini abonnement valable sur le réseau Orange. Cette offre mobile est à seulement 3.99€ par mois à VIE et comprend l'essentiel à savoir 100Mo de data ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, en UE et DOM.