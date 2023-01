Coup de coeur de la semaine : Le forfait mobile responsable et solidaire 40Go à 10 euros de Bouygues Telecom

Pour bien démarrer cette nouvelle année 2023, nous avons décidé de vous présenter le premier forfait mobile responsable et solidaire de Bouygues Telecom. Cette offre Source Mobile à prix attractif est l'une des meilleures formules sans engagement du moment pour faire des économies tout en profitant d'un maximum de services. Et ce n'est pas tout, vous pourrez soutenir l'association de votre choix grâce aux gigas non consommés chaque mois. On vous en dit plus sur cet abonnement au prix fixe et rond de 10€ !

Le coup de coeur de la semaine : le forfait Source Mobile 40Go à 10€

Le premier et l'unique forfait mobile responsable et solidaire Source Mobile est né d'une idée de Bouygues Telecom. Cette offre mobile comporte de nombreux avantages et se place parmi les meilleures formules sans engagement du marché. Avec un prix fixe et rond de 10€ par mois et de belles prestations à la clé, vous allez pouvoir faire de belles économies chaque mois, Par ailleurs, ce forfait pas cher vous permettra de faire un geste pour la planète. En effet, vos gigas non consommés chaque mois seront transformés en "gouttes". Celles-ci pourront ensuite être converties en dons pour soutenir l'association qui vous tient à coeur parmi les 1000 présentes dans l'application Source Mobile ( environnement, entraide et cause animale). Déjà 4 723 231€ ont été reversés par le partenaire Lilo, le 1er moteur de recherche solidaire français.

Pour rentrer dans les détails, chaque mois les gigas non utilisés sont ajoutés à votre compte utilisateur (1Go = 20 gouttes), Vous pourrez à tout moment faire un don en un seul clic via l'application Source Mobile. Il vous suffira en effet de sélectionner l'association de votre choix puis d'indiquer le nombres de gouttes à lui reverser. Par ailleurs, des astuces et des outils pour mieux gérer votre consommation au quotidien sont mis en avant depuis cette application simple d'utilisation.

Quelles sont les garanties du forfait Source Mobile ?

Le forfait Source Mobile est complet pour seulement 10€ par mois et pas seulement la première année.? Cette offre fonctionne par ailleurs sur le réseau de qualité de Bouygues Telecom. En craquant pour ce forfait pas cher, 40Go de données mobiles sont allouées en France et 10Go depuis l'UE et DOM. Vous profiterez aussi des appels, SMS et MMS sans limite depuis la France métropolitaine, UE et DOM. Sans engagement, vous restez libre et pourrez ainsi rompre votre forfait à tout moment et sans frais à votre charge. Autre indication, cet abonnement mobile est bloqué, vous ne risquez donc pas de faire de hors forfait.