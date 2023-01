Xiaomi POCO M5s : Avec 33% de réduction le dernier POCO est à un prix imbattable !

Le Xiaomi POCO M5s est le dernier né de la marque POCO avant la sortie du POCO F5 qui devrait arriver prochainement. Le Poco M5s est un smartphone d'entrée de gamme mais doté de bonnes performances pour justifier ce "s" à la fin du nom du modèle. Ce smartphone possède un écran AMOLED de 6,43 pouces Full HD+, 4Go de RAM extensible, des bons capteurs photos et des prises de vues en 4K ainsi qu'une très bonne autonomie. Une fiche technique vraiment complète pour un smartphone d'entrée de gamme et ce très bon écran est un réel avantage par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix. Sorti au prix de 299,90€, son prix est aujourd'hui de 199,99€ grâce à cette promotion de 33% chez Rakuten. 100€ d'économies sur un smartphone d'entrée de gamme, c'est un très bon plan !

Un portable avec un écran haute qualité et un écran compact

Trois couleurs différentes sont proposées pour le Poco M5s, le blanc, le gris et le bleu. Il a un poids de 178 g et mesure 160,46 x 74,5 x 8.29 mm. Sur le plan de la connectique, il comporte un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le Poco M5s est un smartphone équipé d'un écran AMOLED d'une diagonale de 6,43 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Poco M5s

La puce Helio G95 est appuyée par une RAM de 4 Go. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,05 GHz. Cet appareil est par ailleurs doté d'une puce graphique Mali G76 MC4. Du côté réseau et connectivité, le mobile est doté de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). Le mobile fonctionne sous la version Android 12. Pour charger votre portable à tout moment, vous apprécierez la charge rapide 33 W. La batterie de ce smartphone est équipée de 5 000 mAh de capacité.

Que nous propose le Xiaomi POCO M5s côté photos ?

Concernant la photographie, cinq objectifs sont présents sur le Poco M5s, quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du deuxième objectif arrière, il intègre 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière a, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Pour sa part, le seul objectif avant se caractérise par 13 Mpx de résolution. Le Poco M5s vous permettra aussi de filmer vos clips vidéo en 4k.