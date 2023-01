La feuille de route des appareils Google jusqu’en 2025 dévoilée ?

Les fuites concernant les nouveaux smartphones et les nouvelles tablettes sont assez régulières. On s’aperçoit que les différentes marques et fabricants n’arrivent pas à garder les fiches techniques et les designs secrets bien longtemps mis à part quelques exceptions. Ainsi, les plus grands comme Apple, Samsung, Google, Oppo et bien d’autres font régulièrement l’objet de rumeurs puis souvent de fuites dont la plupart sont ensuite confirmées lors de la présentation officielle des produits. L’une des dernières fuites de l’année 2022 concerne le géant américain Google. Et elle ne détaille pas seulement le prochain produit de la firme de Mountain View mais l’ensemble des appareils mobiles qui devraient sortir entre 2023 et 2025, rien que cela !

En 2023, le Pixel 7a, Pixel Fold mais aussi Pixel 8 et Pixel 8 Pro

C’est une source anonyme qui a rapporté les informations au site Android Authority, la jugeant sérieuse. Elle indique que le prochain smartphone de la marque américain serait le Google Pixel 7a. Actuellement, l’appareil porte le nom de code Lynx. Il pourrait profiter de la conférence Google I/O qui doit se tenir courant mai 2023 pour y faire une annonce officielle et présenter le produit au monde entier avec son design et sa fiche technique complète. Lors de cet évènement, le géant américain pourrait aussi officialiser son premier smartphone pliant, le Google Pixel Fold (si c’est bien son nom) repéré sous le nom de code Felix. Rappelons qu’il s’agit d’un téléphone qui se replie sur lui-même à la manière du Samsung Galaxy Z Fold4 ou du Oppo Find N, par exemple.

Un peu plus tard dans l’année 2023, conformément à son calendrier, Google pourrait présenter les successeurs des Pixel 7 et Pixel 7 Pro avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui, selon la source, n’apporteraient pas de grand changement par rapport à leur prédécesseur respectif aussi bien concernant le design que les caractéristiques techniques.

Une gamme qui pourrait changer en 2024

C’est en 2024 que les vrais changements pourraient avoir lieux, selon la source rapporté par le site Android Authority. En effet, il se préparerait le Pixel 8a, déjà connu sous le nom de code Akita et que l’on pourrait trouver à un prix légèrement inférieur à 500 dollars. Il faut toutefois noter que sa sortie est dépendante des ventes du Pixel 7a car si les chiffres ne sont pas bons, Google pourrait changer son fusil d’épaule pour embrasser une autre stratégie consistant à mettre son successeur dans un coin et l’oublier pendant un moment afin de le ressortir un peu plus tard afin de suivre une présentation d’un modèle « a » tous les deux ans plutôt qu’une commercialisation annuelle de cette version de milieu de gamme.

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro pourraient être officialisé à l’automne 2024. Il se dit qu’une troisième version pourrait être présentée. Celle-ci embarquerait les composants d’un Pixel 9 Pro dans le châssis plus compact du Pixel 9.

Un modèle à clapet pour 2025

Alors que le Samsung Galaxy Z Flip est proposé depuis quelques années maintenant et que d’autres modèles arrivent sur ce principe d’un mobile à clapet, celui de Google pourrait arriver seulement en 2025. Le géant américain pourrait toutefois adopter une stratégie différente s’il voit que ce format remporte un certain succès ce qui l’inciterait à avancer ses projets d’un tel appareil ou, au contraire, le laisser de côté en attendant que le marché soit véritablement prêt à l’adopter.

Bien entendu, toutes ces indications sont à prendre avec les pincettes de rigueur car les plans de Google pourraient être légèrement différents ou changer selon l’évolution du marché.