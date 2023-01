Profitez d'un mois offert avec ce forfait mobile 100Go à prix fixe et sans engagement de durée !

Offre spéciale : 1 mois gratuit avec le forfait 100Go à 12.99€

Cdiscount Mobile met en avant une offre spéciale destinée aux datavores pour les soldes. Son forfait illimité 100Go est effectivement affiché au prix canon de 12.99€ par mois et pas seulement la première année. L'opérateur ne s'arrête pas là et vous offre le premier mois d'abonnement. Ce forfait sans engagement de durée est réservé aux nouveaux abonnés. En craquant pour cet abonnement connecté sur les antennes 4G de Bouygues Telecom, vous pourrez utiliser toutes vos applications préférées, naviguer sur le web, streamer...en toute tranquillité grâce aux 100Go alloués chaque mois en France métropolitaine. Ce forfait inclut aussi 12Go de données mobiles pour rester connecté lors de vos voyages en Europe et DOM. Pour ce qui est des communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter.

Autres bons plans Cdiscount Mobile : un forfait illimité 50Go à 9.99€ ou 120Go à 13.99€ et sans hausse de prix

L'opérateur Cdiscount Mobile propose deux autres forfaits mobiles à prix mini et sans hausse au bout de quelques mois. Le moins cher à 9.99€ par mois vous permettra de consommer jusqu'à 50Go en France et 9 Go depuis l'UE et DOM. Le second à 13.99€ par mois inclut 120Go en métropole et 13Go depuis l'UE et DOM. Quel que soit le forfait de téléphone choisi, vous profiterez de l'illimité pour vos communications. Les appels, SMS et MMS sont effectivement à volonté aussi bien dans l'hexagone que depuis l'Europe et les DOM. Ces deux forfaits mobiles sont sans engagement de durée et fonctionnent sur le réseau 4G de Bouygues Telecom.

Un forfait 5G pour passer à la vitesse supérieure à prix canon sur le réseau Bouygues Telecom

Si vous désirez passer à la 5G, Cdiscount Mobile commercialise un super forfait mobile compatible avec le réseau de cinquième génération. Cette offre mobile est proposée au prix de 18.99€ par mois et pas que la première année. En craquant pour cet abonnement de téléphone 5G, vous disposerez d'une confortable enveloppe Web de 150 Go sur le réseau 4G/5G de Bouygues en France métropolitaine. Par ailleurs, l'opérateur vous octroie 19 Go de data, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. De plus, l'offre inclut les appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.