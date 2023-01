OnePlus travaille déjà sur le OnePlus Nord 3, nom de code Larry

Aux débuts de la marque, celle-ci se concentrait principalement sur les modèles haut de gamme proposant des caractéristiques parmi les plus avancées au monde mais plus récemment, l’entreprise a aussi élargi sa gamme en proposant des modèles plus abordables avec la série des Nord. La nouvelle série OnePlus Nord 3 serait en cours de préparation car il se murmure que la marque aurait commencé les premiers tests. Le modèle OnePlus 11 est officiel en Chine et nous attendons une annonce pour sa date de disponibilité ainsi que son prix en France.

OnePlus testerait le Nord 3

Selon une source plutôt fiable, il semblerait que OnePlus teste actuellement le Nord 3. Il porterait le nom de code Larry. Si les choses avancent bien, cela peut signifier que l’appareil pourrait entrer en phase de production de masse dans les prochaines semaines ou les prochains mois et qu’il pourrait être disponible d’ici à cet été. Ce calendrier pourrait correspondre à celui qui été suivi l’année dernière, par exemple.

Pour le moment, les détails des caractéristiques techniques de l’appareil ne sont pas encore connus. Ils pourraient faire prochainement l’objet de fuite et comptez sur nous pour les relayer si elles s’avèrent suffisamment sérieuses. On peut toutefois s’attendre à ce que la marque propose des composants légèrement supérieurs à ceux intégrés au sein de la série des Nord 2. Le Nord 2T a été le dernier présenté. Rappelons qu’il intègre un chipset MediaTek Dimensity 1300 avec un écran AMOLED de 6,43 pouces 90 Hz et une configuration photo basée sur un capteur principal de 50 mégapixels. La charge de la batterie de 4500 mAh est possible jusqu’à 80 watts. Nous verrons si la marque renoue définitivement avec le bouton Slider Alert et s’il profite d’un puce plus véloce ainsi que d’une possibilité de charge encore plus rapide.