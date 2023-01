Samsung Galaxy S22 : le flagship du géant coréen à seulement 1 € à l’achat chez Bouygues Telecom

Vous connaissez les forfaits Avantages Smartphones de Bouygues Telecom ? Savez-vous que grâce à eux, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages à l’achat d’un smartphone haut de gamme comme le Samsung Galaxy S22 ? Tenez, actuellement, l’opérateur vous offre la possibilité de vous offrir le flagship de la marque coréenne à seulement 1 € à l’achat + des mensualités de moins de 15 € juste en souscrivant à un forfait Avantages Smartphones de 200 Go ! Comment c’est possible ? On vous explique !

Un forfait mobile qui casse le prix du Samsung Galaxy S22

Modèle standard de la dernière série en date de la famille des Galaxy S, le Samsung Galaxy S22 est incontestablement l’un des modèles les plus demandés de l’année 2022 et de ce début 2023. Cependant, son prix de vente conseillé actuel est de 779 € ; ce qui peut être un frein pour les fans de la marque coréenne ne disposant pas d’un gros budget. Mais grâce à Bouygues Telecom et à son forfait Avantages Smartphones 200 Go, une remise immédiate de 387,10 € est appliquée sur le prix de ce téléphone. Il passe ainsi directement à 391,90 € au lieu de 779 €. De plus, pour les soldes l'opérateur ajoute une réduction supplémentaire de 70€ soit un prix final de 321.90€. Mais ce n’est pas tout !

Une facilité de paiement et une ODR pour payer encore moins

A moins de 350 €, le Samsung Galaxy S22 est déjà une vraie aubaine. Cependant, si vous ne souhaitez pas effectuer cette dépense en une seule fois, Bouygues Telecom, en partenariat avec Younited Credit vous offre la possibilité de payer sur 24 mois grâce à une offre de financement à 0%.

Résultat : vous payez uniquement 81 € à l’achat + 13,37 €/mois pendant 24 mois.

Et pour boucler la boucle, l’opérateur ajoute une offre de remboursement après achat de 80 € !

En définitive, le Samsung Galaxy S22 vous revient juste à 1 € à l’achat + 13,37€/mois pendant 24 mois.

Le forfait Avantages Bouygues Telecom 200 Go

C’est celui grâce auquel cette offre exceptionnelle est possible. Et la bonne nouvelle, c’est qu’en plus des grosses remises dont il permet de bénéficier, ce forfait mobile a tout ce qu’il faut pour vous permettre de profiter de votre nouveau smartphone.

Il inclut, chaque mois :

Une enveloppe web de 200 Go de data en haut débit, dont 100 Go utilisables en UE (plus Andorre et Suisse), dans les DOM, mais aussi au Canada, aux Etats-Unis et en Chine ;

de data en haut débit, dont 100 Go utilisables en UE (plus Andorre et Suisse), dans les DOM, mais aussi au Canada, aux Etats-Unis et en Chine ; L’illimité pour les appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE, la Suisse et Andorre ;

L’illimité pour les appels vers les fixes de 120 destinations à l’international ;

Les appels et SMS illimités vers les fixes et mobiles de toute l’UE, de la Chine du Canada et des Etats-Unis.

De plus, en cas de panne, de casse ou de vol de votre smartphone, ce forfait vous permet de bénéficier du prêt, sans supplément, d’un autre appareil. A la souscription, Bouygues Telecom vous offre par ailleurs une seconde carte SIM grâce à laquelle vous pouvez profiter de la connexion Internet sur une montre connectée ou une tablette.



Le forfait Bouygues Telecom Avantage 200 Go est facturé à 24,99 €/mois pendant 12 mois, puis 44,99 €/mois, avec 24 mois d’engagement.