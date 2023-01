SOLDES : de nouvelles promos forfaits mobile sont arrivées chez RED by SFR, Bouygues Telecom et les MVNO !

De nouveaux forfaits mobile ont débarqué pour les soldes chez les opérateurs de réseau RED by SFR, Bouygues Telecom et les MVNO Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, Ces nouvelles promos à ne pas manquer sont parfaites pour profiter d'un abonnement de téléphone pas cher avec 1Go ou encore pour passer à la 5G à prix mini. Tous les détails par ici :

Nouveauté : Le forfait illimité sans engagement avec 1Go de RED by SFR ou B&You de Bouygues Telecom !

Les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom ont lancé pour les soldes un mini forfait mobile pas cher avec 1Go de data à seulement 6.99€ par mois. Que vous choisissez l'un ou l'autre, vous ne prenez aucun risque puisque ces deux offres sont sans engagement de durée.

Pour rentrer dans les détails, le forfait RED by SFR à 6.99€ par mois contient une mini enveloppe Web de 1 Go en très haut débit sur le réseau 4G de SFR ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Au-delà de 1Go, l'opérateur met à disposition des recharges de 1Go à 2€ chacune ( limités à 4€) puis l'accès internet est bloqué. L'abonné pourra également utiliser les antennes SFR Wifi pour se connecter à Internet et la fonction modem. Si vous voyagez en UE et DOM, vous pourrez profiter des mêmes services qu'en France.

Le forfait B&You de Bouygues Telecom comprend 1Go de données mobiles en métropole puis au-delà l'internet est facturé 0,05€/Mo, dans la limite de 25€ (puis déblocable par palier de 25€). Les appels, SMS et MMS sont illimités dans l'hexagone. Depuis l'international, vous pourrez profiter de vos 1Go en UE et DOM ainsi qu'appeler en illimité vers la France métropolitaine, Europe et DOM et échanger des SMS sans compter, Les MMS échangés depuis l'IUE et DOM sont décomptés de l'enveloppe Web internet utilisable.

Trois nouveaux forfaits 5G sans engagement pas chers sur le réseau Bouygues Telecom !

Bouygues Telecom et les MVNO NRJ Mobile et Cdiscount Mobile profitent des soldes d'hiver pour lancer de nouvelles promos dédiées à la 5G. Vous pourrez en effet passer sur le réseau 5G de Bouygues Tecom à prix mini et pas seulement la première année avec ces trois opérateurs mobile. Ce forfaits mobile démarrent à seulement 12.99€ par mois avec des volumes Web de 130 ou 150Go de 5G. On vous dit tout sur ces trois forfaits mobiles 5G

Le forfait 5G Cdiscount Mobile 130Go à 12.99€ sans hausse de prix

Le nouveau forfait pas cher pour profiter de la 5G de Bouygues Telecom chez Cdiscount Mobile est le plus attractif du moment. Il est en effet proposé à seulement 12.99€ par mois avec une jolie enveloppe Web de 130Go par mois. De plus, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en métropole, UE et DOM. Depuis ces dernières zones citées, vous pourrez également profiter de 25Go de données mobiles en 4G.

Le forfait illimité 5G NRJ Mobile 150Go à 13.99€

Autre nouveauté pour passer à la vitesse supérieure sans vous ruiner, le forfait NRJ Mobile 150Go au prix canon de 13.99€ sans condition de durée. En craquant pour cette offre mobile 5G, vous disposerez donc de 150Go en France métropolitaine et 21Go en 4G depuis l'Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont à volonté en métropole et depuis l'UE et DOM.

La promo B&You 130Go 5G à 15.99€ et pas que la première année

En passant directement par le propriétaire du réseau Bouygues Telecom, vous pouvez vous tourner vers l'offre B&You 130Go de 5G. Cette nouvelle promo lancée pour les soldes d'hiver est valable sans engagement et sans condition de durée. Ce forfait B&You 5G avec 130Go est disponible à seulement 15.99€ par mois. En plus des 130Go en métropole, vous pourrez consommer jusqu'à 30Go en UE et DOM. Par ailleurs, les appels, SMS et MMS sont à volonté en France, depuis l'UE et DOM.