Nouvelles séries Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, les derniers visuels

Samsung va officialiser la nouvelle série de smartphones Galaxy S23 le 1er février prochain. En attendant, des visuels de tous les modèles classiques, plus et ultra en différents coloris finissant de dévoiler les designs des versions sous différents angles.

Ce sera au cours d’un événement Unpacked 2023 qui se déroulera à New-York que Samsung va officialiser les nouveaux smartphones Galaxy S23. Il y aura les modèles Galaxy S23, Galaxy S23+ et la version la plus aboutie, Galaxy S23 Ultra. Chacun sera décliné avec plus ou moins de mémoire vive mais tous avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, l’un des seuls points communs au niveau des composants entre les modèles de cette série. Cette puce permettra d'offrir de très bonnes performances. Jusqu'ici Samsung avait toujours créé deux gammes avec ses modèles flagship, l'un contenant un chipset Samsung (pour l'Europe, par exemple) et l'autre intégrant un Soc Qualcomm (aux États-Unis).



Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Des visuels qui montrent tout

On peut voir sur les photos qui ont été publiées des lignes qui sont assez similaires à celles proposées sur les derniers iPhone proposés par la marque à la pomme. Cela est peut-être aussi dû à l’image qui a été choisie comme fond d’écran faisant appel à une image épurée qui pourrait faire référence au design particulièrement épuré des capteurs photo installés à l’arrière des appareils de cette série. En effet, on peut voir que les objectifs sont comme juste posés sur le dos des smartphones Galaxy S23. Le modèle Ultra est illustré avec le stylet S Pen qui peut être utilisé sur l’écran du téléphone pour prendre des notes rapidement ou dessiner, par exemple. L’accessoire se range dans un emplacement prévu à cet effet pour se recharger. Pas de stylet pour les deux autres modèles, mais toujours la possibilité d’activer un mode plus sensible pour un pointage aussi précis que possible.

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra seront déclinés en noir, rose, beige et vert.