Xiaomi 12: Son prix chute après l'annonce du Xiaomi 13! (28% de réduction)

Le Xiaomi 12 sorti en fin décembre 2021, est un smartphone haut de gamme de la marque chinoise. Ce smartphone était composé des meilleurs composants de Xiaomi à sa sortie. Il était le premier smartphone à bénéficier de la dernière puce nouvelle génération de SnapDragon par exemple. En 2023, il reste un smartphone très performant, doté d'un bon écran AMOLED Full HD+, une RAM de 8Go, de très bons capteurs photos et une autonomie correcte associée à la charge rapide. Il est bien plus performant que certains smartphones sortis l'année dernière dans sa tranche de prix. Le Xiaomi 13 arrive bientôt en France et son prix baisse naturellement. Aujourd'hui, il est possible de trouver sa version 256Go à seulement 506€ au lieu de 709€. Une belle réduction de 28% avec en plus 35,42€ offerts en bon d'achat avec le Club R. Ce prix est même plus bas que dans sa version 128Go, incompréhensible mais c'est une bonne opportunité !

Design : que nous propose le nouveau Xiaomi ?

Quatre couleurs différentes sont proposées pour le 12 : noir, bleu, vert et rose. Il a un poids de 180 g et a pour dimensions 152.7 x 69.9 x 8.16 mm. Du point de vue de la connectique, il comporte un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Les 12 est un smartphone équipé d'un écran Amoled d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,28 pouces de diagonale et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Sous le capot, le mobile opte pour la puce Snapdragon 8 Gen 1. Cette dernière intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz. Elle est également dotée d'une puce graphique Adreno 730. La RAM de l'appareil est de 8 Go. Au niveau du réseau et de la connectivité, le portable possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil tourne avec Android 12. Sa batterie de 4 500 mAh de capacité est compatible avec la charge sans fil ou la charge rapide (67 W).

Un appareil photo avec quatre objectifs

Pour vos photos et vidéos, les 12 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 13 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose pour sa part 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Quant à l'objectif avant, il intègre une résolution de 32 Mpx. Les 12 vous permettra par ailleurs de capturer vos clips vidéo en 8K@24 fps. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur électronique.