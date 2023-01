Soldes iPhone : L'iPhone 14 est soldé chez ce marchand, profitez de 140€ de réduction !

L'iPhone 14 n'échappe pas aux soldes d'Hiver ! Malgré sa sortie récente son prix est en baisse en ce début d'année. Ce marchand casse les prix et vous fait profiter de plus de 100€ de réduction sur le dernier modèle d'Apple.

L'iPhone 14 est le dernier smartphone haut de gamme sorti par Apple en fin d'année 2022. Ce smartphone bénéficie des dernières innovations et composants de la marque à la pomme. Il possède un magnifique écran Super Retina pour vous offrir un rendu incroyable, une très bonne qualité photo, une autonomie confortable et de bonnes performances grâce à la dernière puce A15 Bionic. Les fans de la marque se l'arrachent depuis sa sortie même au prix de 1019€. Aujourd'hui son prix passe à 879,99€, un niveau jamais atteint auparavant ! En plus de cette centaine d'euros d'économies, vous pouvez recevoir 88€ en bon d'achat grâce au ClubR de Rakuten. La meilleure affaire des soldes pour l'iPhone 14 !

Un téléphone avec un écran haute qualité et un écran compact

L'iPhone 14 est proposé à l'achat en cinq coloris différents (Noir, Blanc, Violet, Bleu et Rouge). Il a un poids de 172 g et a pour dimensions 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre les poussières et l'eau. Du côté de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Le mobile est compatible avec les cartes nano SIM + eSIM. L'iPhone 14 est un smartphone doté d'un écran OLED Super Retina d'une diagonale de 6,1 pouces, de 60 Hz de taux de rafraîchissement et de 2532 X 1170 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Quelles performances et quelle autonomie pour cet iPhone 14

Pour ce qui est des performances, le portable propose la puce A15 Bionic. Ce SoC possède un processeur 6 cœurs. Ce SoC est aussi équipé d'une puce graphique Apple GPU. Sur le plan de la RAM, l'appareil repose sur 4 Go. Concernant le réseau et la connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Le portable est livré sous iOS 16. Sa batterie est équipée d'une capacité de 3 279 mAh. Pour recharger votre mobile à tout moment, vous apprécierez la charge rapide 20 W.

Photo et vidéo

Trois objectifs sont présents sur l'iPhone 14 pour les amateurs de photographie, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.5. Le second objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Au niveau de l'objectif avant, il se caractérise par 12 Mpx de résolution. L'iPhone 14 vous permettra également d'éditer ou lire vos clips vidéo en 4K@60 IPS.