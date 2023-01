Une charnière qui marque moins le pli sur le prochain Samsung Galaxy Z Fold5 ?

La marque travaillerait sur un nouveau modèle de charnière qui serait moins blessant que celle qui est installée sur les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 et permettrait de plus voir et de ne plus sentir la pliure. Autre défaut : l’espace entre les deux volets une fois fermés. La nouvelle charnière serait prévue pour les prochains Galaxy Z Fold5 et certainement Galaxy Z Flip5.

Actuellement, les smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont équipés d’une charnière qui permet de replier l’appareil sur lui-même, mais le souci c’est qu’on voit et qu’on sent la pliure. C’est aussi le cas sur d’autres appareils pliants, mais certains comme chez Oppo ou Honor, celle-ci est nettement moins marquée et on ne voit pas la pliure au milieu de la surface d’affichage. L’autre avantage non négligeable d’une charnière moins cassante est le fait que cela permettrait de ne plus avoir d’espace entre les deux volets du smartphone lorsqu’il est fermé. En effet, les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 ont ce petit souci qui fait que la poussière peut venir s’y loger. Pour cela, les entreprises chinoises utilisent une charnière qui permet d’accueillir l’écran flexible sous la forme d’une goutte d’eau et marque beaucoup moins. Ce principe serait repris par Samsung, selon un rapport d’un média sud-coréen, Naver.

La charnière haltère n’a que des avantages

Si cela s’avère exact, cela signifiera que les prochains smartphones pliants de la marque Samsung pourraient se plier complètement à plat, sans espace visible entre les deux volets. Cela permettrait également d’offrir une surface d’affichage totalement lisse lorsqu’elle est entièrement dépliée, une amélioration attendue de pied ferme par les fans de la marque depuis quelques années maintenant. Le smartphone continuerait, de surcroît à proposer une étanchéité à l’eau douce, comme c’est le cas actuellement. Il est extrêmement difficile de revenir sur ce caractère pratique de l’appareil et les utilisateurs n’auraient pas compris un tel choix. Samsung utiliserait pour sa nouvelle charnière un brevet que la société a déposé en 2016… Cependant, elle n’a pas jugé bon de s’en servir jusqu’ici alors que c’était l’un des principaux reproches que l’on pouvait faire aux premiers modèles pliants de la marque sud-coréenne et que les versions suivantes n’en ont pas bénéficié.

On parle de « charnière haltère » pour certainement ne pas utiliser le même terme « goutte d’eau » que les marques chinoises. Le dernier avantage, et non des moindres, que cette nouvelle charnière pourrait apporter, c’est une meilleure résistance aux manipulations, ce qui signifie que Samsung pourrait revendiquer bien plus que les 200 000 manipulations possibles sur les modèles actuels.