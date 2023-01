Les Vivo X90 et Vivo X90 Pro attendus de pied ferme en Europe pour un lancement le 3 février

Fin novembre, la marque Vivo organisait un événement en Chine pour officialiser la sortie commerciale de sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Vivo X90. Trois modèles ont été alors présentés : le Vivo X90, le Vivo X90 Pro et le Vivo X90 Pro+. Rappelons qu’en France, parmi leurs prédécesseurs, seul le Vivo X80 Pro a été disponible.

Récemment, le smartphone Vivo X90 Pro a été aperçu dans les listes des résultats de l’application de mesure de performances Geekbench. Cela a permis de savoir qu’il sera alimenté par une puce MediaTek Dimensity 9200 et qu’il y aurait 12 Go de mémoire vive associée avec une capacité de stockage de 256 Go. D’autres rumeurs font état de la disponibilité des modèles X90 et X90 Pro mais pas de la version X90 Pro+, la plus aboutie. Il semblerait que le Vivo X90 soit décliné en bleu ou en noir alors que le noir serait la seule option proposée pour le modèle Vivo X90 Pro. Les deux smartphones auraient un écran AMOLED avec une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Les deux supporteraient une charge de 120 watts sur une batterie de 4810 mAh pour le Vivo X90 et de 4870 mAh pour le Vivo X90 Pro.

Quelles configurations pour les photos ?

La partie photo est importante pour Vivo, comme beaucoup de marques, notamment travaillant avec le partenaire Zeiss pour l’optimisation des optiques et le traitement des photos. La marque allemande a ainsi travaillé avec les équipes de Vivo pour tenter de proposer un appareil aussi performant que possible dans ce domaine. Le Vivo X90 Pro devrait avoir un capteur de 50 mégapixels, un Sony IMX866 associé à un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels aussi et à un téléobjectif de 12 mégapixels pour zoomer optiquement en 2x. Le Vivo X90 profiterait du même capteur principal et du même téléobjectif, mais proposerait comme module pour les photos en ultra grand-angle un capteur de 12 mégapixels. Enfin, notez que les deux smartphones devraient avoir un capteur de 32 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie.

Le site Vivo indique que les versions internationales des smartphones seront l’objet d’un lancement prévu le 3 février. Nous saurons, à ce moment-là, quand et à quel prix ce ou ces mobiles seront disponibles chez nous.