Samsung Galaxy S22 : 31% de réduction avant l'annonce du Samsung Galaxy S23, ce marchand casse son prix !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone haut de gamme sorti par Samsung en début d'année 2022. Ce smartphone est équipé du meilleur de la technologie de Samsung en 2022 et profite d'une très grosse réduction avant la sortie de son remplaçant le Samsung Galaxy S23, mais ce dernier sera t'il sensiblement meilleur ? Le Galaxy S22 profite déjà d'une excellente fiche technique :

écran AMOLED très lumineux et fluide , FULL HD+

équipement photo de qualité et polyvalent

Très bonne puissance . avec sa puce Exynos 2200

8 Go de RAM

Surtout que son prix actuel le rend extrêmement intéressant par rapport à son successeur. Le Galaxy S23 devrait sortir à environ 959€ alors que le S22 était sorti à 859€. Mais aujourd'hui, Amazon casse complètement le prix du Samsung Galaxy S22 pour le faire passer à seulement 596€ soit 31% de réduction !

Un portable avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy S22 est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes, le Noir, le Blanc, le Vert et le Rose. Il a un poids de 167 g et mesure 146 x 70.6 x 7.6 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Concernant la connectique, il comprend un port USB Type-C 3.2. Cet appareil peut embarquer une carte nano SIM. Le Galaxy S22 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED d'une définition de 1080 X 2340 px, de 6,1 pouces de diagonale et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Photo et vidéo

Pour vos photos et vidéos, le Galaxy S22 intègre quatre objectifs, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Au niveau du deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède pour sa part 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant propose quant à lui 10 Mpx de résolution. Ce mobile embarque un stabilisateur optique. Le Galaxy S22 vous permettra par ailleurs de lire ou enregistrer des clips vidéo en 8K@24 fps.

Performances et autonomie : que nous promet le dernier Samsung ?

La puce Exynos 2200 est appuyée par une RAM de 8 Go. Cette puce est également dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Xclipse 920. Sur le plan du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Le portable fonctionne sous Android 12. Pour charger votre mobile en un rien de temps, tirez parti de la charge sans fil et de la charge rapide (25 W). Côté autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 3 700 mAh.