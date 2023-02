Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S22 : les différences !

Le smartphone Samsung Galaxy S22 est proposé depuis plusieurs mois maintenant dans le commerce et il va être progressivement remplacé par le Galaxy S23. Voyons quelles sont les différences. Esthétiquement, ce dernier profite d’un design bien plus épuré que son prédécesseur avec un dos qui est totalement plat et sur lequel les capteurs photo, dans le coin supérieur à gauche, semblent juste posés sur la surface. Il n’y a aucun bloc autour ou dessous. Les lignes sont également simplifiées et on profite d’un châssis en métal. L’appareil est décliné en plusieurs coloris que chacun appréciera. Les dimensions n’ont quasiment pas changé. Le Galaxy S22 fait 146x70,6 mm contre 146,3x70,9 mm, soit une très légère augmentation. Le profil est le même, 7,6 mm. Le poids est aussi presque identique avec 168 grammes pour le nouveau modèle et 167 grammes pour celui de l’année dernière.

Plus de performances et plus d’autonomie pour le Galaxy S23

Le Galaxy S22 est animé par un processeur Samsung Exynos 2200 avec 8 Go de mémoire qui offre d’excellentes performances, mais battu par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dont profite le Galaxy S23. Celui-ci permet effectivement une plus grande puissance de calcul, toujours avec 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5X. Les deux proposent 128 ou 256 Go d’espace de stockage, sans possibilité de l’étendre avec l’ajout d’une carte mémoire. Le Galaxy S23 est alimenté par une batterie d’une plus grande capacité, soit 3900 mAh contre 3700 mAh précédemment, ce qui devrait lui apporter une meilleure autonomie.

L’écran du Galaxy S23 fait toujours 6,1 pouces, comme celui du Galaxy S22, mais propose une plus grande luminosité puisque celle-ci est attendue à un pic de 1750 cd/m². Il est toujours compatible HDR10+, refusant le Dolby Vision et offrant une fréquence de rafraîchissement variable entre 48 et 120 Hz. La configuration photo est identique à l’arrière avec un bloc de 50+12+10 mégapixels offrant la possibilité de zoomer optiquement. C’est du côté du capteur à selfie qu’il faut chercher les améliorations étant donné que le nouveau modèle dispose d’un objectif de 12 mégapixels capable de filmer au format HDR10+ contre un capteur de 10 mégapixels à l’avant du Galaxy S22.