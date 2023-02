Samsung Galaxy S22 Ultra : 44% de réduction et un code promo, il passe sous la barre des 700€ chez ce marchand !

Le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra passe un nouveau cap ! En effet, il est possible de trouver ce smartphone (ultra) premium pour moins de 700€, c'est LA bonne affaire du côté de Samsung en ce moment. Profitez de 44% de réduction et d'un code promotion chez ce marchand !

Oui, il est possible de vous offrir un Samsung Galaxy S22 Ultra moins pour environ la moitié du prix d'un Samsung Galaxy S23 Ultra. Son prix c'est effondré depuis la sortie de son remplaçant alors que le S22 Ultra possède une fiche technique hors-norme :

Ecran Dynamic AMOLED 120Hz, de 6,8 pouces

Puce Exynos 2200 accompagnée de 8Go de RAM

Capteur principal de 108 Mpx , filme en 8K , un excellent photophone en bref

, filme en , un excellent photophone en bref Capteur frontal de 40 Mpx , parfait pour des selfies incroyables

, parfait pour des selfies incroyables Batterie de 5000 mAh et charge rapide à 45W

Même si le Samsung Galaxy S23 Ultra est encore bien plus puissant et performant, le Samsung Galaxy S22 Ultra est un choix très intéressant pour vous accompagner en 2023 grâce à son prix bien plus faible que son remplaçant et ses performances folles. Sorti au prix de 1259€, il est actuellement à 705€ chez Rakuten soit 44% de promotion. Profitez en plus du code promo : LEM10100 pour faire passer son prix à 695€ !

Ergonomie du nouveau Samsung

Quatre coloris différents sont proposés pour le Galaxy S22 Ultra : Noir, blanc, vert et bordeaux. Il pèse 229 g et a pour dimensions 163,3 x 77,9 x 8., 9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Du côté de la connectique, il inclut un port USB Type-C 3.2. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Le smartphone de Samsung est équipé d'un écran AMOLED 2x de 1440 X 3200 px de définition, d'une diagonale de 6,8 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Sous le capot, le mobile opte pour une puce Exynos 2200. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Cet appareil est également doté d'une puce graphique Xclipse 920. La RAM de ce dernier est de 8 Go. Du point de vue connectivité et réseau, le portable possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. L'appareil utilise Android 12. Côté endurance, la batterie est compatible avec la charge rapide (45 W) et la charge sans fil. Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité.

Photos : que nous offre ce Galaxy S22 Ultra ?

Le Galaxy S22 Ultra embarque cinq objectifs pour les passionnés de photographie, quatre modules arrière et un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 108 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part de 10 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant a, lui, 40 Mpx de résolution. Sur le plan des vidéos, l'appareil peut filmer en 8K@24 fps. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos.