Où acheter un iPhone 12 Pro Max au meilleur prix ?

Déclinaison premium de la 14ème génération des smartphones d’Apple, l’iPhone 12 Pro Max a été la star de la fin d’année 2020 ainsi que de toute une partie de l’année 2021. Intégrant plusieurs innovations majeures, dont la très puissante puce A14 Bionic et le scanner LIDAR pour la photo, c’est également le fleuron de la toute première génération d’iPhones compatibles avec la 5G. Ainsi, même avec l’arrivée sur le marché des iPhone 13 Series, puis plus récemment des iPhone 14 Series, acheter un iPhone 12 Pro Max reste un choix très judicieux, d’autant plus que son prix est plus accessible que jamais sur certaines plateformes.

Un iPhone 12 Pro Max reconditionné, le choix le plus avantageux

Il est désormais de coutume chez Apple de mettre chaque année sur le marché, une nouvelle génération d’iPhones. Et comme le savent tous les inconditionnels de la marque à la pomme, chacune de ces nouvelles sorties implique une baisse des prix de vente conseillés des modèles des années précédentes.

Cependant, même après deux ou trois ans, le prix d’un iPhone Pro Max, peu importe la génération, reste relativement élevé. Par exemple, le prix d’un iPhone 12 Pro Max neuf (128 Go) (hors promo) est normalement de 1 139 € ! Ce qui reste peu accessible pour beaucoup.

Par contre, le rythme de production d’Apple offre aux utilisateurs à la recherche de bonnes affaires, une alternative particulièrement intéressante : les iPhones reconditionnés !

Souvent peu utilisés, ces derniers sont proposés à la vente sur des plateformes spécialisées à des prix allant jusqu’à 70% moins cher que le neuf. Alors, plutôt que de vous ruiner dans un modèle neuf, l’idéal est plutôt d’opter pour un iPhone 12 Pro Max reconditionné à neuf.

Vous pourrez ainsi faire de grosses économies tout en ayant l’assurance d’avoir un smartphone en parfait état de fonctionnement.

Où acheter votre iPhone 12 Pro Max reconditionné ?

Eco-responsables, fonctionnels et moins chers que les neufs, les smartphones reconditionnés sont une alternative très intéressante. Cependant, afin de bénéficier de tous les avantages qu’ils offrent, il est important de bien choisir le site sur lequel vous effectuez votre achat.

A cet effet, Back Market est incontestablement la meilleure option. Leader dans ce domaine depuis plusieurs années, cette plateforme vous donne l’accès à une sélection de smartphones reconditionnés testés et certifiés.

Cette marketplace du reconditionné respecte, pour cela, un processus de filtre strict et offre, entre autres, entre 12 et 24 mois de garantie pour chaque achat.

Ici, vous pouvez donc acheter un iPhone 12 Pro Max reconditionné parmi plusieurs téléphones qui sont catégorisés en fonction de leur aspect extérieur et de leur état technique. En fonction de vos exigences et de votre budget, vous pouvez ainsi opter pour un modèle en :

Etat correct ;

Très bon état ;

Parfait état.

Les autres avantages spécifiques de Back Market

En plus du prix avantageux et de la garantie, acheter un iPhone 12 Pro Max vous donne également la possibilité de bénéficier de :

La possibilité de payer en 3x ou 4x via Oney ;

La livraison gratuite en France métropolitaine ;

Le retour gratuit sous 30 jours

La bonne nouvelle, c’est que tous ces avantages sont valables toute l’année. Pas besoin donc d’attendre la prochaine grosse promo avant d’acheter votre iPhone 12 Pro Max au meilleur prix !