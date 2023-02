Le Motorola edge40 Pro repéré sur les listes de Google Play

Il y a quelques semaines, l’un des prochains smartphones de la marque Motorola, le edge40 Pro avait été repéré dans les listes de résultats de l’outil de mesure de performances Geekbench. Cela nous permet de savoir qu’il sera doté du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aussi connu sous la référence SM8550. La fiche publiée sur Internet nous indique également que le téléphone embarquera 12 Go de mémoire vive et qu’il sera animé par le système Android 13.

Cela confirme les informations publiées sur la console Google Play. Désormais, il y a une photo de l’appareil qui y est visible. Cela permet de révéler que le téléphone aurait un écran incurvé avec une double perforation en haut de l’écran. La surface d’affichage aurait une définition de 1080x2400 pixels et une densité de pixel de 400 dpi.



Motorola X40

Le Motorola edge40 Pro serait un Motorola X40 renommé

Plusieurs sources pensent savoir que le Motorola edge40 Pro pourrait être en fait une version renommée du Motorola X40. Si tel était le cas. Cela signifierait qu’il embarquerait un écran AMOLED de 6,6 pouces et une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4600 mAh supportant la charge jusqu’à 125 watts. Il pourrait se recharger sans fil (maximum à 15 watts).

Il serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels qui devrait profiter d’une stabilisation optique pour limiter les bougés. Il serait accompagné d’un capteur de 50 mégapixels pour faire les prises de vue en mode ultra grand-angle et il y aurait un téléobjectif de 12 mégapixels pour un zoom optique. Pour se prendre en selfie, le mobile disposerait d’un capteur de 60 mégapixels.

Nous verrons prochainement si ces caractéristiques correspondent bien à l’appareil envisagé.