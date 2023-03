5 bonnes raisons de souscrire dès maintenant au forfait mobile Le géant de Prixtel

Pour les utilisateurs mobiles ultra connectés, plusieurs MVNO proposent des forfaits mobiles aux caractéristiques diverses. Mais rares sont ceux qui, comme Prixtel, vous proposent un forfait mobile à la fois flexible, incluant une grosse enveloppe web et eco-friendly en prime. Alors, si en plus on vous dit que le forfait en question est en promo et sans engagement, vous comprendrez aisément pourquoi le forfait Le géant de Prixtel est l’une de nos coqueluches du moment. Mais si vous hésitez encore, voici 5 bonnes raisons de passer au flexible propre et économique avec Prixtel.

Un forfait flexible qui s’adapte à votre consommation du mois

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas tous forcément ! Il y en a au cours desquels vous êtes à fond sur Netflix pour terminer la dernière série tendance, ou sur Spotify pour streamer les derniers sons de vos artistes favoris. Et puis, il y a des mois au cours desquels vous êtes beaucoup moins connecté, pour une raison ou pour une autre.

Alors, pourquoi devrait-on vous faire payer la même facture pour ces deux mois ?

Chez Prixtel, ce n’est pas le cas ! L’opérateur propose, en effet, à travers ses différents forfaits, une facturation évolutive qui varie en fonction de votre consommation de data du mois. Dans le cas spécifique du forfait Le géant, les trois paliers de facturation considérés sont les suivants :

Jusqu’à 140 Go : 12,99 €/mois ;

De 140 Go à 170 Go : 15,99 €/mois ;

De 170 Go à 200 Go : 18,99 €/mois.

Grâce à cette formule, vous évitez ainsi les surcoûts excessifs, tout en gardant la possibilité de profiter d’un max de data en 4G si vous en avez besoin.

Une promo en cours pour encore plus d’économie

Comme vous l’avez peut-être constaté, les tarifs fixés pour chacun des paliers sont fixes et n’évoluent donc pas avec le temps, comme c’est généralement le cas pour ce type d’offre. Cela est lié à la promotion en cours et vous permet donc de faire encore plus d’économies sur vos dépenses en data et en téléphonie.

Un max de data, mais pas que…

Avec ce forfait mobile, Prixtel vous donne donc la possibilité d’utiliser chaque mois, jusqu’à 200 Go de data en 4G (avec débit réduit au-delà) sur le réseau SFR. La 5G est disponible en option à 5€ par mois. Mais en plus de ce gros volume de data, dont 25 Go sont accessibles depuis l’UE et les DOM lors de vos voyages, Le géant vous donne également droit à :

Depuis la France métropolitaine

Les appels, SMS et MMS en illimité vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine ;

Les appels illimités vers les numéros fixes d’UE et des DOM ;

L’illimité pour les appels vers les fixes et les mobiles du Canada et des Etats-Unis.

Depuis l’UE et les DOM

L’illimité pour les appels, SMS et MMS vers ces mêmes zones, ainsi que les vers les numéros de France métropolitaine.

Un forfait mobile éco-responsable

Engagé en faveur de la planète, Prixtel propose désormais à ses utilisateurs des forfaits mobiles totalement neutres en CO2. Pour cela, ce MVNO compense l’intégralité des émissions de CO2 générées par l’utilisation de ces forfaits en participant à plusieurs programmes d’envergure en faveur de la planète. L’un des plus importants consiste à planter des arbres en France pour chaque nouveau forfait souscrit.

Souscrire l’un de ces forfaits, c’est donc faire un geste en faveur de la planète.

Un forfait sans engagement

Enfin, l’autre atout du forfait Le géant de Prixtel, c’est qu’il est sans engagement. Vous pouvez donc changer de forfait mobile ou résilier à n’importe quel moment, sans aucun frais supplémentaire, si vous n’êtes plus satisfait.