Samsung Galaxy S22 : Son prix chute encore après la sortie du Galaxy S23 !

Le Samsung Galaxy S22 continue de baisser de prix ! Depuis la sortie de son remplaçant le mois dernier, les marchands bradent le prix du S22. Pourtant le Galaxy S22 possède une très bonne fiche technique et reste un excellent smartphone pour 2023 ! Son écran AMOLED de 6,1 pouces Full HD+, sa puce puissante, ses très bonnes performances photos et sa bonne autonomie en feront un smartphone parfait pour vous accompagner plusieurs années. Le Samsung Galaxy S22 est sorti à 859€, il y a un an. Aujourd'hui, il est à 505€ avec le code KAT10240 sur Rakuten. De plus, ce mercredi, profitez de 51,53€ en bon d'achat grâce au Club R !

Le design du dernier Samsung

Le Galaxy S22 est disponible en quatre couleurs différentes : Noir, Blanc, Vert et Rose. Il pèse 167 g et mesure 146 x 70.6 x 7.6 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre les poussières et l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. Ce portable peut embarquer les cartes nano SIM. Le Galaxy S22 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,1 pouces de diagonale et d'une définition de 1080 X 2340 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Quel appareil photo pour ce Galaxy S22 ?

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le Galaxy S22 possède quatre objectifs, trois à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il se caractérise par 10 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant a, lui, 10 Mpx de résolution. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. Avec ce mobile, capturez vos clips vidéo en 8K@24 fps.

Quelle endurance et quelles performances pour ce nouveau Samsung

Du côté des performances, ce mobile est doté d'une puce Exynos 2200. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Cette dernière intègre par ailleurs une puce graphique Xclipse 920. Concernant la RAM, l'appareil offre un espace de 8 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. Android 12 est installé sur le portable. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 3 700 mAh avec charge rapide (25 W) ou charge sans fil.