Nouvelle Série Limitée Free Mobile : plus de data et prix inchangé

Bonne nouvelle ! La série limitée Free Mobile comprend encore plus de gigas et sans aucuns frais supplémentaires. Ce forfait sans engagement passe de 130 à 140Go pour seulement 14.99€ par mois. Vous voulez en savoir plus ? Ce bon plan Free Mobile vous est présenté dans la suite de cet article !

Free Mobile : la promo140Go en série limitée

Free Mobile a revu sa série limitée et propose maintenant jusqu'à 140Go de données pour surfer sur internet en France métropolitaine, contre 130Go auparavant. Le tarif promotionnel reste le même, à 14,99€ par mois, pour une durée d'un an dans le cadre d'une nouvelle souscription. Cette promotion est réservée aux nouveaux abonnés n'ayant pas été clients du forfait Free dans les 30 jours précédant la souscription. Après la période promotionnelle de 12 mois, la série limitée sera automatiquement migrée vers le forfait mobile Free 5G, offrant des prestations supplémentaires pour 19,99€ par mois. Cette offre est sans engagement et peut être résiliée à tout moment sans frais.

Détails de la série limitée Free Mobile 140Go

Avec la série limitée Free Mobile, vous pouvez surfer jusqu'à 140Go en France métropolitaine et profiter de l'illimité pour les appels vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), ainsi que pour les SMS et MMS en France métropolitaine et les SMS illimités vers les DOM. En Europe et dans les DOM, les appels, SMS et MMS sont illimités. Vous bénéficiez également de l'accès gratuit au service Free Ligue 1 et du Free WiFi en illimité en France métropolitaine. Si vous voyagez dans l'UE ou les DOM, vous pourrez consommer jusqu'à 18Go d'internet par mois.

Après un an, vous pouvez passer au forfait Free 5G offrant jusqu'à 210Go de données en France et 25Go depuis plus de 70 destinations. Vous pourrez également bénéficier de l'illimité pour les appels vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, aux États-Unis, au Canada, en Chine, dans les DOM et vers les fixes de 100 destinations. Le forfait Free 5G est disponible pour 19,99€ par mois, ou à 15,99€/mois avec une Freebox ou la Freebox Pop à 9,99€/mois. Cette offre est également sans engagement.