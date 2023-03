Honor Magic 5 Lite : Dernier jour pour profiter de la promo de lancement de cet excellent smartphone !

C'est le dernier jour pour profiter de l'offre de lancement du dernier Honor Magic5 Lite. Son autonomie impréssionnante et son design réussi en font un excellent smartphone pour vous accompagner en 2023. Découvrez vite cette offre incroyable pour un smartphone qui l'est tout autant !

Le Honor Magic5 Lite vient de sortir et il est déjà possible de l'avoir à un prix intéressant ! Pour célébrer la sortie de son dernier bijou, le site officiel d'Honor vous fait profiter d'une superbe offre pour repartir avec des accessoires gratuits et 50€ de réduction ! Sorti à 379€, le Honor Magic5 Lite possède une très bonne fiche technique avec un autonomie incroyable grâce à sa batterie de 5100 mAh, son écran incurvé haut de gamme et son design premium. Il est actuellement à 329€ grâce au code promo : AMG5L50CPS . De plus, profitez du bracelet d’activité Honor Band 7 gratuitement en commandant votre nouvel appareil !

Design et écran

Le Magic 5 Lite se décline en deux coloris différents (noir et vert). Il a un poids de 175 g et mesure 161,6 x 73,9 x 7,9 mm mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre portable. L'écran AMOLED du Magic 5 Lite, smartphone de Honor, possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2400 X 1080 px de définition et 6,7 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également doté d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Quatre objectifs photo pour ce Magic 5 Lite

Quatre modules photos sont présents sur le Magic 5 Lite, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose quant à lui une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal propose, lui, une résolution de 16 Mpx. Par le biais de ce mobile, éditez ou filmez vos clips vidéo en 1080p. Cet appareil embarque un stabilisateur non.

Performances et endurance : que nous offre ce nouveau Honor ?

En ce qui concerne les performances, le portable embarque la puce Snapdragon 695, appuyée par une RAM de 6 Go. L'appareil est par ailleurs équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 1,8 GHz. Ce SoC a une puce graphique Adreno 619. D'un point de vue réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil tourne avec Android 12, Magic UI 6.1. Côté autonomie, sa batterie est équipée de 5 100 mAh de capacité. Pour recharger votre mobile à tout moment, tirez parti de la charge rapide 40 W.