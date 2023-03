Samsung Galaxy A33 5G: Cet excellent rapport qualité-prix est en promo de 25% chez ce marchand !

Alors que certaines rumeurs annoncent la sortie prochaine du Galaxy A34, certains sites marchands proposent de belles promotions pour se procurer le Galaxy A33 5G à un prix réduit. C'est le cas d'Amazon, qui passe le prix du Galaxy A33 5G de 379,99€ à moins de 280€ actuellement. Pour moins de 300€ vous avez un smartphone doté d'une belle fiche technique :

Écran AMOLED 6,4 pouces , Full HD+, digne d'un haut de gamme

, Full HD+, digne d'un haut de gamme Puce Exynos 1280, polyvalente,

6Go de RAM

4 capteurs photos dont un grand angle de 48 Mpx

batterie de 5000 mAh, soit 2 jours d'autonomie annoncés

Un très bon smartphone récent pour moins de 300€ c'est la promesse faite par Amazon, avec cette promotion. C'est une occasion à saisir pour acheter ce Galaxy A33 5G à un prix malin !

Un téléphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy A33 se décline en trois coloris différents (noir, or et bleu). Il a un poids de 186 g et mesure 159.7 x 74-x 8.1 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre les poussières et l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Ce smartphone Samsung est équipé d'un écran AMOLED de 6,4 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et d'un système de reconnaissance faciale.

Que nous offre ce Galaxy A33 côté photos ?

Sur le plan de l'appareil photo, le Galaxy A33 embarque cinq objectifs, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il est doté de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise quant à lui par une résolution de 16 Mpx. Grâce à ce portable, éditez ou lisez vos clips vidéo en 1080p.

Autonomie et performances

Pour ce qui est des performances, le mobile embarque une puce Exynos 1280. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Elle possède par ailleurs une puce graphique Mali G68 MC4. Du point de vue de la RAM, l'appareil offre un espace de 6 Go. Du côté réseau et connectivité, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Le mobile fonctionne sous la version Android 12. Côté endurance, il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone dispose de la charge rapide 25 W.