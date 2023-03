Le design et les principales caractéristiques du prochain Samsung Galaxy A43 5G en fuite ?

Après le segment du haut de gamme avec la série des Galaxy S23, Samsung s’apprêterait à lever le voile sur le milieu de gamme, très important pour la marque, à la faveur du Galaxy A34 5G qui devrait en être l’un des fers de lance. Des photos et les principales caractéristiques ont été publiées à son sujet et dont voici la teneur.

Si le segment du haut de gamme est important pour l’image de la marque permettant de montrer son savoir-faire, les fabricants misent également beaucoup sur le milieu de gamme pour proposer des appareils qui soient aussi attractifs que possible afin de séduire un public aussi large que possible. Le Galaxy A33 5G semble avoir remporté un certain succès commercial et Samsung espère faire de même, voire mieux avec son successeur, le Galaxy A34 5G. Certaines rumeurs font état d’une présentation à venir dans les prochains jours, en mars. Une date est même avancée : le 15 mars 2023. Nous verrons si, effectivement, la marque communique à ce moment-là. En attendant, des visuels de ce qui pourrait bien être le Galaxy A34 5G sont apparus sur la toile.

Un design épuré envisagé pour le Galaxy A34 5G ?

Si les visuels publiés concernent bien le Galaxy A34 5G, il se pourrait donc qu’il propose un écran assez grand en façade avec une encoche, comme son prédécesseur. Les bords sont assez fins même s’il y a moins épais sur le marché, notamment avec un menton un peu plus large que les autres côtés de la surface d’affichage.

Les coins sont parfaitement arrondis et on peut aussi remarquer le dos épuré. Celui-ci fait immédiatement penser aux blocs d’optiques des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra avec des capteurs qui semblent juste posés sur le dos, alignés verticalement, plutôt que d’utiliser un bloc complet dépassant. L’appareil semble décliné en plusieurs coloris assez originaux puisqu’à part le noir, on aurait droit à un ton vert citron, mauve, et argenté avec des reflets. Il est possible toutefois que Samsung propose d’autres couleurs en plus.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy A34 5G ?

Selon plusieurs sources qui semblent concorder, le Galaxy A34 5G de Samsung utiliserait un écran AMOLED de 6,6 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels. Il profiterait d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz contre 90 Hz pour le Galaxy A33 5G sur une surface de 6,4 pouces, aussi avec une encoche. Ce dernier profitant d’une puce Exynos 1280 de Samsung, son successeur semble lui préférer un processeur MediaTek Dimensity 1080. Il sera associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go.

Le mobile serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 25 watts seulement. Pour prendre des photos, le Galaxy A34 5G est pressenti avec un capteur principal de 48 mégapixels et une caméra de 13 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie.

Si la date de présentation du 15 mars est bien celle de l’officialisation de l’appareil, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter pour avoir la confirmation ou l’infirmation de ces rumeurs qu’il convient de toujours prendre avec des pincettes même si les sources sont fiables. En outre, il se murmure que la version 6+128 Go serait annoncée entre 410 et 430 € et que la configuration 8+256 Go serait proposée entre 470 et 490 €.