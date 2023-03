Le smartphone ZTE Nubia Z50 Ultra est officiel avec la 4e génération de caméra sous l’écran

La marque ZTE vient d’officialiser le lancement commercial en Chine du nouveau smartphone haut de gamme, ZTE Z50 Ultra qui vient succéder au Z40 Ultra. Ce modèle profite d’une configuration extrêmement poussée afin de concurrencer les ténors du marché.

Le ZTE Z50 Ultra est équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces en diagonale avec des bords extrêmement fins. Il a un design plutôt rectangulaire qui fait penser à celui du Samsung Galaxy S23 Ultra mais également à son cousin gaming, le Red Magic 8 Pro. L’écran a une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il abrite une caméra dessous. Il s’agit de la quatrième génération de cette technologie développée par le fabricant de la dalle, BOE. Il s’agit d’un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le ZTE Z50 Ultra embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 80 watts. Il est Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et NFC. Il est animé par le processeur le plus véloce du moment pour les smartphones sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est proposé avec 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive et des capacités de stockage de 256, 512 Go et 1 To, sans possibilité d’étendre la mémoire interne. Le mobile fonctionne sous Android 13 avec une surcouche logicielle MyOS 13.

Le mobile est équipé d’un bouton poussoir qui permet de mettre le smartphone en mode sourdine, de passer en mode gaming pour optimiser les performances ou pour prendre des photos.

Pour les photos, le ZTE Z50 Ultra est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels Sony IMX787 avec un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels.

L’appareil a des dimensions de 169,9x76,3 mm pour un profil de 8,3 mm et un poids de 228 grammes.

Le nouveau smartphone ZTE Z50 Ultra est pour le moment annoncé sur le marché chinois. Il sera disponible pour un tarif à partir de l’équivalent de 540 € HT. Nous verrons quand il sera proposé en France et à quel prix.