Avec son capteur de 1 pouce, une puce de traitement d’images dédiée, le Vivo X90 Pro mise à fond sur la photo

Avec un tel design, difficile de dire que le nouveau fer de lance de la marque Vivo ne veut pas être l’une sinon LA nouvelle référence dans le segment des meilleurs photophones. Il s’agit d’un domaine particulièrement disputé où les marques ne se font pas cadeau en proposant des configurations toujours plus évoluées et des technologies d’optimisations toujours plus avancées. Le nouveau smartphone Vivo X90 Pro a été pensé autour de la photo. Il a été développé en partenariat avec la marque Leica, spécialiste des optiques. Cela lui permet notamment de proposer plusieurs modes de prises de vue particulièrement originales comme le Ciné-flare qui simule un halo lumineux. Le partenaire est également là pour offrir des filtres ainsi qu’à veiller à la fidélité des couleurs pour un rendu aussi naturel que possible mais aussi pour ses lentilles limitant les artefacts.

En outre, le smartphone peut également compter sur l’intégration de la puce dédiée au traitement d’image, à l’intelligence artificielle ainsi qu’à la gestion de la mémoire, V2, spécialement développée par Vivo. Enfin, la configuration des capteurs photo est l’une des plus abouties à ce jour avec celle du Xiaomi 13 Pro annoncé lors du salon MWC de Barcelone. En effet, comme le mobile Xiaomi, le Vivo X90 Pro embarque un capteur Sony IMX989 de 50 mégapixels de 1 pouce. Il est accompagné par un capteur Sony IMX758 de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Sony IMX663. Pour les selfies, il utilise un capteur de 32 mégapixels à l’avant.

Un écran très grand et une puce MediaTek à l'intérieur

Le X90 Pro de Vivo est équipé d’un grand écran incurvé sur les deux côtés avec une diagonale de 6,78 pouces sur une dalle AMOLED. Il est compatible avec le format HDR10+ et propose une définition de 1260x2800 pixels. On peut compter sur une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pour optimiser le défilement des pages Internet, murs des réseaux sociaux et autres jeux vidéo. L’appareil est bien entendu compatible avec les réseaux 5G et propose du Wi-Fi 6. Il supporte la technologie NFC et il est Bluetooth 5.3. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Le Vivo X90 Pro est étanche, certifié IP68. Il est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 9200 associé à 12 Go de mémoire vive. Le système propose une fonction qui permet d’ajouter virtuellement jusqu’à 8 Go de mémoire en puisant dans l’espace de stockage qui est ici au maximum de 256 Go. C’est la seule capacité proposée alors que les photos et les vidéos prises avec le mobile peuvent occuper beaucoup d’espace. Les modèles Samsung ou Apple qui sont aussi capables sont déclinés en différentes configurations alors que le Xiaomi 13 Pro est uniquement disponible avec 256 Go, peut-être, comme Vivo, préférant miser sur les espaces de stockage en ligne.

Un design forcément disruptif pour coller à l'univers de la photo

Le smartphone Vivo X90 Pro propose un design dans la continuité de son prédécesseur, le Vivo X80 Pro avec un revêtement au dos qui fait penser aux appareils photo hydride ou reflex, avec une légère texture. Il profite d’un cuir végan, uniquement disponible en noir. Il y a un très large cercle, au dos, pour intégrer les capteurs photo et l’outil de mise au point automatique laser ainsi que le flash. L’appareil n’est pas spécialement léger accusant un poids de 215 grammes mais qui reste en dessous de celui de la concurrence (229 grammes pour le Xiaomi 13 Pro, 233 grammes pour le Samsung Galaxy S23 Ultra et 240 grammes pour l’iPhone 14 Pro Max). Par contre, il est relativement épais, proposant un profil de 9,34 mm. Il fait 164 mm de haut pour 74,3 mm.

Le nouveau smartphone Vivo X90 Pro est disponible pour un prix de 1199 €. Les adhérents à l’enseigne Fnac peuvent profiter d’une réduction de 100 € jusqu’au 25 mars 2023.