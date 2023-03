MWC 2023 : Le résumé des innovations et nouveautés smartphones

Le salon Mobile World Congress de Barcelone vient de s’achever avec son lots d’innovations et de nouveautés smartphones. En voici un résumé présentant les modèles les plus remarquables qui ont pu être vu lors de cette édition plutôt intéressante et que nous avons pu couvrir.

Une fois encore la rédaction de Lesmobiles.com était à Barcelone pour suivre l’un des événements les plus importants pour le marché des smartphones, le Mobile World Congress 2023 qui s’est déroulé à Barcelone entre le 27 février et le 2 mars. Nous avons pu voir de très belles innovations au cours de notre visite sur le salon.

L’une des principales « attractions » de cette année, c’était le prototype de smartphone doté d’un écran déroulant par Lenovo. En effet, sur ce modèle, l’écran commence à l’arrière afin d’englober la base de l’appareil pour se terminer à l’avant. Cette configuration et un mécanisme ingénieusement intégré au cœur du châssis du mobile lui permettent de dérouler l’écran pour qu’il s’agrandisse à l’envi et selon les applications en cours d’utilisation. Ainsi, pour un usage normal, on peut garder un appareil très compact qui s’agrandit pour regarder une vidéo, en mode paysage, par exemple.

Refroidissement par liquide circulant au dos d’un mobile OnePlus et écran mat chez TCL

La seconde innovation que nous avons pu voir pendant le MWC 2023 était le OnePlus 11 Concept présenté par la marque du même nom. Il s’agit là aussi d’un prototype qui est équipé d’un système de refroidissement passif qui reprend le principe du watercooling pour les ordinateurs, avec une coque arrière s’animant, pendant l’opération. Grâce à cette solution, le fabricant revendique un refroidissement efficace pour exprimer tout le potentiel du chipset et limiter les surchauffes lors de la charge de la batterie.



La troisième innovation du salon était réalisée par la société TCL. L’entreprise chinoise qui propose des smartphones d’entrée et de milieu de gamme a pu exposer un prototype quasi définitif d’un mobile doté d’un écran NXTPaper, comme pour ses tablettes tactiles et dont le but est de proposer un affichage qui limite beaucoup plus la fatigue oculaire que n’importe quel autre écran. Plutôt mat, il est exempt de reflet et propose un toucher telle une feuille de papier tout en restant réactif. Un modèle utilisant cette technologie sera très probablement annoncé d’ici la fin de l’année, lors du salon IFA 2023, nous a-t-on dit.

La charge toujours plus rapide

Pendant, le salon, la marque Xiaomi a voulu prendre la parole par la voie d’un communiqué pour annoncer avoir réussi à développer une technologie permettant à un smartphone (un Redmi Note 12 Pro+ Edition Discovery modifié) de se recharger en moins de 5 minutes. Cela est possible grâce à un chargeur de 300 watts. Si la prouesse technologique est à saluer, ce n’est pas tout de suite que nous verrons des téléphones portables aussi rapides en charge, car les premiers modèles commercialisés n’arriveraient pas avant l’année prochaine, au mieux. Dans le même domaine, realme a présenté officiellement le nouveau smartphone realme GT3, une copie du modèle déjà annoncé, le realme GT Neo 5 capable de supporter la charge à 240 watts prometteuse d’une charge complète en 10 minutes. La marque n’a pas su nous dire que l’appareil serait commercialisé en France.

Les nouveautés smartphones dont la série des Xiaomi 13

Après les innovations et autres prototypes, le salon était aussi l’occasion pour les marques d’annoncer leurs nouveaux modèles à venir.

Nous avons ainsi pu voir la gamme des Xiaomi 13 avec le Xiaomi 13 Lite, le plus abordable de cette série qui mise à fond sur les photos en mode selfie avec ses deux capteurs frontaux 32+8 mégapixels et son double flash proposant un design très réussi esthétiquement et doté d’une fiche technique intéressante dont l’intégration du chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et un écran AMOLED de 6,5 pouces 120 Hz.

Le Xiaomi 13 Lite est maintenant accompagné du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro, la version la plus haut de gamme de cette série. Le Xiaomi 13 propose un design plutôt angulaire avec des profils chromés tandis que le Xiaomi 13 Pro est plus profilé avec des parties arrière et avant (l’écran incurvé) qui revient dessus. Les deux utilisent la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour d’excellentes performances. Ils ont des écrans AMOLED de 6,36 pouces pour le Xiaomi 13 et de 6,73 pouces pour la version Pro qui bénéficie d’une batterie avec un peu plus de capacité et une charge plus rapide, jusqu’à 120 watts contre 67 watts pour la version classique, les deux pouvant se recharger sans fil. Le Xiaomi 13 a une configuration photo de 50+12+10 mégapixels avec un zoom optique 3,2x, mais le Xiaomi 13 Pro est équipé de l’un des premiers capteurs de 1 pouce de Sony à 50 mégapixels très prometteur. Il est associé à deux autres capteurs de 50 mégapixels dont un zoom optique à 3,2x. Ils sont tous les deux étanches.

Honor Magic5 Pro, déjà meilleur photophone et meilleur écran au monde

L’autre grande annonce de ce salon MWC 2023 de Barcelone, c’est la présentation officielle du nouveau flagship de la marque Honor avec le Honor Magic5 Pro. Il mise sur la qualité de son écran, mais aussi sur les photos avec des caractéristiques et des technologies parmi les meilleures du marché. Animé par un chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec un écran AMOLED de 6,81 pouces 1-120 Hz jusqu’à 1800 cd/m², embarquant une triplette de capteurs 50 mégapixels dont un principal ouvrant à f/1.6 avec 8 lentilles, un autre pour le zoom optique à 3,5x et numérique jusqu’à 100x et le dernier pour les prises de vue en mode macro. Testé par le laboratoire DxOMark, il a obtenu les meilleurs scores pour son écran et la qualité des photos et des vidéos.

La marque en a aussi profité pour annoncer la commercialisation en France de son premier modèle pliant, le Honor Magic Vs.

TCL étoffe sa gamme de mobiles d’entrée de gamme avec les TCL 406 et TCL 403

Parce qu’il n’y a pas que le segment du haut de gamme qui a été mis en avant lors de ce salon, la marque TCL a pu nous présenter deux nouveaux modèles, en plus de son prototype évoqué plus haut. Il s’agit des TCL 406 et TCL 403. Disponible à partir de 89 € environ, ils sont compatibles 4G avec des écrans plutôt grands, jusqu’à 6,6 pouces et utilisant la technologie d’affichage NXTVision développée par la marque pour optimiser le rendu de l’écran et limiter la fatigue oculaire. Le TCL 406 embarque une large batterie pour prétendre à une grande autonomie et propose un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Le TCL 403 est plus modeste sur la capacité de sa batterie et dispose d’un capteur photo de 8 mégapixels alors que la caméra frontale est de 5 mégapixels pour se prendre en selfie. Il est proposé en noir ou en mauve.

Nokia, nouveau logo et Nokia C22, C32 et G22 officiellement dévoilés

Enfin, la marque Nokia était présente aussi pour le salon MWC 2023 de Barcelone et en a profité pour présenter son nouveau logo. En outre, elle a aussi annoncé la commercialisation de trois nouveaux modèles d’entrée de gamme avec les Nokia C22, Nokia C32 et Nokia G22. L’idée est de proposer des appareils qui soient réparables le plus facilement possible. C’est pour cela que le Nokia G22, en particulier a fait l’objet d’une collaboration avec iFixit pour rendre disponible des guides et des outils de réparation des éléments qui pourraient devenu défectueux. En outre, le mobile est doté d’une coque arrière en plastique 100% recyclé et livré avec 3 ans de mises à jour de sécurité, 2 ans de mises à jour du système et 3 ans de garantie.

Les Nokia C32 et Nokia C22 se ressemblent beaucoup et proposent des configurations d’entrée de gamme très similaires utilisant le même chipset, la même capacité de batterie, le même écran, les différences étant dans la quantité de mémoire vive embarquée et les caméras, le Nokia C32 profitant d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro tandis que le Nokia C22 utilise un capteur principal de 13 mégapixels.

Directement inspiré des Nothing phone (1) et iPhone 14 Pro, le Luna de Unihertz

Plus étonnant, lors de nos déambulations entre les stands du salon, nous avons pu voir un smartphone particulièrement original dans le sens où il reprend le dos du Nothing phone (1), la marque ayant profité du MWC 2023 pour s’inviter sur le stand de son partenaire Qualcomm pour annoncer que son prochain modèle serait doté d’un chipset Snapdragon 8 Series, mais qui utilise aussi un bloc de capteurs photo extrêmement similaire à celui des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il s’agit du smartphone Luna de la marque chinoise Unihertz. Particulièrement massif avec des finitions qui ne font pas vraiment penser à un modèle haut de gamme, cela a été confirmé par son prix qui devrait être inférieur à 300 dollars. Pas sûr qu’il soit un jour disponible en France.