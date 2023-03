Promo exceptionnelle chez Bouygues Telecom : jusqu’à 150€ de réduction immédiate sur votre smartphone premium

Envie d’un nouveau smartphone ? Voici une occasion en or à saisir dès maintenant. A l'occasion de son opération Les Grands Jours, Bouygues Telecom vous permet de profiter d'une offre canon. En souscrivant à un forfait 100 Go et +, vous pouvez profiter d’une remise allant jusqu’à 150€ sur une sélection de smartphones haut de gamme, tels que le Samsung S23, l’Oppo Reno 8, le Xiaomi 12 T ou bien le Honor Magic 5 Lite. Cette offre est valable jusqu’au 16 mars.

Les Grands Jours, qu’est-ce que c’est ?

Du 27 février au 16 mars, Bouygues Telecom lance une opération baptisée Les Grands Jours. Au cours de cette période, l’opérateur offre jusqu’à 150 € de remise immédiate sur une sélection de smartphones premium grâce au forfait Bouygues Telecom 100 Go et plus. En plus d’un tarif remisé, l’opérateur offre également une remise différée supplémentaire pour la reprise de votre ancien mobile et propose des facilités de paiement.

Comment bénéficier des rabais proposés dans le cadre de l'offre "Les Grands Jours" ?

Pour pouvoir profiter de ce rabais exceptionnel sur votre smartphone préféré, c’est très simple : il vous suffit de souscrire à l'un des quatre forfaits mobiles éligibles proposés par Bouygues Telecom. Les offres incluent un forfait 100 Go à 15,99 €/mois (puis 30,99 €/mois), un forfait 130 Go à 28,99 €/mois (puis 41,99 €/mois), un forfait 200 Go à 33,99 €/mois (puis 49,99 €/mois) et un forfait 240 Go à 54,99 €/mois (puis 69,99 €/mois). Toutes les offres ont une durée d'engagement de 24 mois, et les clients Bbox peuvent bénéficier d'une remise supplémentaire de 5 €/mois.

Quels sont les smartphones concernés par l’opération “Les Grands Jours” ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix est large !

Le Samsung Galaxy S23 vous fait de l’oeil ? Il est à vous après un premier versement de 1€, puis 15€/mois pendant 24 mois grâce au forfait Bouygues Telecom 200 Go.

L’Oppo Find X5 5G sort également du lot ! Ce smartphone premium vous est proposé avec 150 € de remise immédiate, soit un coût de 1€ + 3€/mois pendant 24 mois grâce au forfait 200 Go.

Sinon, pourquoi ne pas craquer sur le Xiaomi 12 T ? Avec 96€ de remise immédiate, ce smartphone vous revient à seulement 1€ + 2€ par mois pendant deux ans avec le forfait 200 Go.

Parmi les autres smartphones éligibles à la promotion "Les Grands Jours" de Bouygues Telecom, d’autres modèles pourraient retenir votre attention notamment :