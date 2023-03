Le Xiaomi Redmi Note 11 est à quasiment gratuit grâce à cette offre de Bouygues Telecom

1€ sans mensualité supplémentaire pour votre Xiaomi Redmi Note 11

Déjà très accessible, le prix de vente du Redmi Note 11 de Xiaomi subit un matraquage en règle dans le cadre de cette promo et passe donc de 199€ à seulement 1€ ! Et contrairement à la plupart des autres promos de ce type, il n’y a pas de mensualité supplémentaire à payer par la suite dans le cadre de l’achat de ce smartphone.

La condition pour profiter de cette offre –parce qu’il y en a quand même une- est toute simple : acheter le pack Xiaomi Redmi Note 11 + le forfait Bouygues Telecom 200Go. La grosse réduction immédiate de 198€ est alors automatiquement appliquée et vous ne payez alors qu’1€ à l’achat.

Quelles sont les caractéristiques du forfait Avantages Smartphone 200 Go de Bouygues Telecom ?

Directement associé à votre nouvel appareil, le forfait Bouygues Telecom comprend :

Un volume data de 200 Go en haut débit, dont 100 Go peuvent être utilisés lors de vos déplacements dans l’UE (Andorre et Suisse inclus), dans les DOM, en Amérique du Nord (Canada et Etats-Unis) et en Chine ;

L’illimité pour les appels et SMS depuis et vers la France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE, la Suisse et Andorre vers ces mêmes destinations ;

Les appels illimités vers les fixes de 120 destinations à l’étranger ;

Les appels et SMS illimités vers les mobiles des pays de l’UE, ainsi que vers ceux des Etats-Unis du Canada et de la Chine.

A cela, s’ajoutent plusieurs avantages qui justifient bien son nom :

La mise à disposition d’un autre smartphone du même type en cas de vol, de panne ou de perte du vôtre ;

Une seconde carte SIM utilisable dans un autre appareil connecté : montre connectée ou tablette ;

Ce forfait mobile Bouygues Telecom 200 Go est à 28,99€/mois pendant 12 mois, puis 44,99 €/mois, avec un engagement de 24 mois si vous êtes abonné à l’une des offres BBox de l’opérateur. Dans le cas contraire, le tarif est de 33,99€/mois pendant 12 mois, puis 49,99€/mois. C’est tout ce que vous aurez à payer, rien de plus !



Rappel des caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 11

Doté d’un bel écran AMOLED de 6,43 pouces, le Redmi Note 11 joue dans la gamme au-dessus avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous la dalle, une puce Snapdragon 680 couplée à 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne assure les performances de ce smartphone qui se révèle fluide et très réactif.

Pour les photos et la vidéo, la triple caméra arrière de 50+8+2 mégapixels et la caméra selfies de 8 mégapixels délivrent tous les deux de belles images, de jour comme de nuit. Et pour vous permettre de profiter de tous ses atouts le plus longtemps possible, le Redmi Note 11 embarque une batterie de 5 000 mAh qui tient jusqu’à 2 jours et demi et se recharge vite grâce à un chargeur de 33 W.