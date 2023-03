Des offres à ne pas manquer : Cdiscount Mobile casse les prix sur ses forfaits mobiles

L'opérateur Cdiscount Mobile propose actuellement trois offres mobiles sans engagement et sans condition de durée, à des prix imbattables. La série limitée de 100Go est à 9,99€ par mois, le forfait pas cher avec 30Go est disponible à seulement 6,99€ par mois, et un forfait 5G avec 130Go est proposé à 12,99€ par mois. Ces offres sont parfaites pour les utilisateurs de données mobiles en quête de forfaits à prix mini. Ne ratez pas ces bonnes affaires !

Le mini forfait pas cher de Cdiscount : 30Go à 6.99€ !

La première offre à ne pas manquer chez Cdiscount Mobile est le forfait illimité avec 30Go de données mobiles. Celui-ci est proposé à seulement 6,99€ par mois. Ce forfait est valable sur le réseau 4G de Bouygues Telecom et comprend des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 8Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM. La bonne nouvelle, c'est que le prix de ce forfait ne sera pas augmenté au bout d'un an.

Le forfait star de Cdiscount Mobile : 100Go à 9.99€ et pas que la 1ère année

Le second abonnement mobile en promo de Cdiscount Mobile est une série limitée de 100 Go. Cette offre qui cartonne est proposée à seulement 9,99 € par mois Ce forfait est parfait pour les utilisateurs de données mobiles qui recherchent un abonnement pas cher. Avec cette offre, vous pouvez surfer jusqu'à 100Go en France métropolitaine sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Vous bénéficiez également de 13Go de données mobiles en Europe et dans les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans ces zones.

Un forfait 5G à prix canon : 130Go à 12.99€

La troisième offre est un forfait 5G avec 130Go de données mobiles à 12,99€ par mois, sans condition de durée. Vous pourrez bénéficier de la 5G sur le réseau de Bouygues Telecom à petit prix, avec des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. Vous aurez également accès à 25Go de données mobiles en Europe et dans les DOM.