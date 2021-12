Prise en main rapide de l’Iqoo 8 Pro, un smartphone aux fonctions exceptionnelles !

Alors que la marque Vivo fête sa première année de présence sur le marché français des smartphones, ce fut l’occasion de nous faire toucher des doigts le récent téléphone mobile Iqoo 8 Pro qui est exclusivement disponible en Chine, mais qui montre le savoir-faire du fabricant en matière de nouvelles technologies parmi les plus innovantes au monde. Voici donc un petit aperçu de certaines des fonctionnalités les plus remarquables de l’Iqoo 8 Pro dont on pourrait bien voir sur d’autres modèles qui seraient commercialisés en France, à l’avenir…

L'impressionnant Iqoo 8 Pro de Vivo

Cela fait maintenant un an que Vivo a posé ses valises en France pour tenter d’y remporter un aussi grand succès qu’en Asie où la marque, notamment en Chine, est extrêmement connue vendant plusieurs millions d’unités de smartphones. Cette notoriété et semble-t-il cette appréciation est due à la conception de produits particulièrement aboutis et proposant des technologies souvent innovantes. La marque Vivo compte dans ses rangs une autre marque, Iqoo qui est aussi connue que sa maison-mère. Iqoo est à Vivo ce qu’est Poco chez Xiaomi, par exemple. L’Iqoo 8 Pro est le dernier modèle en date du fabricant, mais également le plus haut de gamme. Il s’agit d’une vitrine technologique pour le fabricant et il profite notamment d’un design digne de son rang avec des lignes fines et une excellente prise en main. Il dispose d’un écran incurvé AMOLED rafraîchi à 120 Hz. Une puce est dédiée à l’affichage permettant, selon le fabricant, de soulager le GPU, de rendre les vidéos et les jeux vidéo plus fluides ainsi que d’aider à une meilleure précision du signal HDR.

Sinon, question performances, pas de souci puisque le mobile est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888+ avec un système de refroidissement liquide. Il est associé à 12 Go de mémoire vive avec la possibilité d’ajouter 4 Go supplémentaires grâce à la fonction d’extension de la RAM. Il est bien entendu compatible Wi-Fi 6 et 5G. Enfin, l’Iqoo 8 Pro peut se charger vite grâce au fait que sa batterie de 4500 mAh supporte la charge à 120 watts, comme le Xiaomi 11T Pro. Il accepte également la charge sans fil à 50 watts, comme le OnePlus 9 Pro, par exemple.

Un lecteur d’empreinte original pour l'Iqoo 8 Pro

L’une des particularités du Iqoo 8 Pro est de proposer un lecteur d’empreinte dont la surface de détection est environ 2 fois plus grande que tous les lecteurs actuels. Comme beaucoup, il est installé sous l’écran. Sa grande taille permet de ne pas avoir le doigt exactement au centre de la surface allumée sur l’écran. C’est déjà une bonne chose. On peut également imaginer une double authentification pour un renforcement de la sécurité avec deux doigts posés en même temps sur le lecteur…

L’autre caractéristique est le fait que l’empreinte de votre doigt est enregistrée après une seule pression dans les paramètres. Tous les autres capteurs du marché demandent à poser votre doigt plusieurs fois pour qu’il enregistre plusieurs positions possibles. Avec l’Iqoo 8 Pro, posez le doigt et l’opération d’enregistrement est terminée. Passez à un autre doigt ou à tout autre chose. Rappelons que le capteur est de type ultrasonique 3D, donc plus rapide qu’un modèle classique. Vivo annonce un temps de déverrouillage de seulement 0,2 seconde.

La stabilisation vidéo à 360 degrés

Pour la photo, l’Iqoo 8 Pro n’est pas en reste embarquant un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX766V, un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 16 mégapixels avec zoom optique 2,5x. L’autre fonctionnalité que nous avons pu voir en action, lors de la réalisation d’une vidéo, c’est la possibilité pour l’appareil de garder un objet vraiment horizontal alors que le mobile peut tourner sur lui-même jusqu’à 360 degrés pendant la capture. Pour cela, l’Iqoo 8 Pro utilise son stabilisateur gimball en mode « ligne anti-secousse ligne horizontale ». Le résultat est réellement bluffant. En effet, l’objet que nous avons filmé est resté parfaitement à l’horizontale sur la vidéo finale alors que pendant l’enregistrement, nous avons fait tourner le mobile à 360 degrés sur lui-même cadrant toujours l’objet en question. Avec lui, aucun problème de bouger et ce, dans n’importe quelles circonstances.

Comme évoqué plus haut, avec l’Iqoo 8 Pro, Vivo veut nous montrer de quoi il est capable et espérons, proposera, à l’avenir, ce type d’appareils sur notre marché ne le réservant plus qu’aux seuls utilisateurs chinois.