Xiaomi 12 Lite à 333€ : Amazon dévoile une offre irrésistible sur ce smartphone performant et abordable !

Le Xiaomi 12 Lite continue de baisser de prix depuis la sortie de son remplaçant, le Xiaomi 13 Lite. Le 12 Lite profite d'un prix très avantageux, d'un design épuré et d'un poids plume d'où son nom. Par contre, Xiaomi n'a pas fait de comprimis sur la qualité de son produit et vous permet d’obtenir un smartphone puissant et adapté à un budget restreint, surtout avec cette promotion d'Amazon qui passe son prix à 333€ au lieu de 449€ habituellement !

Xiaomi 12 Lite : Un poids plume mais une fiche technique presque premium

Malgré son prix et son appellation "Lite" ce smartphone Xiaomi possède une très bonne fiche technique surtout pour un prix aussi réduit, en voici les principales caractéristiques :

Écran : 6,55 pouces AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz

: 6,55 pouces AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 778 5G

: Qualcomm Snapdragon 778 5G Mémoire vive (RAM) : 6 Go ou 8 Go

: 6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go ou 256 Go

: 128 Go ou 256 Go Appareil photo principal : Triple capteur - 108 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur - 108 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 32 MP

: 32 MP Batterie : 4 300 mAh avec charge rapide 67 W

Son design simple et son grand écran, le ferai presque passé pour un smartphone haut de gamme, mais sous l'écran on trouve également de très bons composants. Bref, le Xiaomi 12 Lite a décidément tout pour plaire !

Promotion Xiaomi 12 Lite : Amazon casse le prix de la version 8 Go de RAM

Le Xiaomi 12 Lite est disponible à des prix plus bas que la promotion que nous vous présentons, mais chez Amazon, il s'agit de la version 8Go de RAM qui profite d'un excellent prix aujourd'hui. La version 6 Go de RAM est disponible à 319€ chez Rakuten avec les mêmes conditions de livraisons qu'Amazon. Mais pour quelques euros supplémentaires vous aurez un smartphone un peu plus puissant qui sera plus fluide sur certaines demandes et qui vous permettra d’effectuer de nombreuses tâches en même temps. La livraison est gratuite et rapide avec Amazon puisque vous pouvez recevoir votre smartphone très rapidement et même dès le samedi avec la livraison accélérée pour réaliser de belles photos pour Paques grâce à son capteur 108 Mpx.