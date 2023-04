Xiaomi 12T Pro: Au prix le plus bas chez Amazon, ce haut de gamme est l'affaire du moment !

Le Xiaomi 12T Pro tombe à son prix le plus bas chez Amazon ! Profitez d'un smartphone haut de gamme pour un prix très réduit, le Xiaomi 12T profite de nombreuses innovations qui en font un choix parfait si vous cherchez un bon rapport qualité-prix !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme sorti en fin 2022, pourtant il bénéficie déjà d'un très bon prix chez de nombreux sites marchands. Amazon propose ce smartphone Xiaomi pour moins de 560€ actuellement contre 799€ à sa sortie ! Un excellent prix pour un smartphone doté de nombreuses innovations et d'un fiche technique très complète.

Xiaomi 12T Pro : Les principaux points clés

Le Xiaomi 12T Pro se distingue de la concurrence grâce à une fiche technique ultra performante pour un prix de sortie "assez" abordable :

Écran : 6,67 pouces AMOLED, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

: 6,67 pouces AMOLED, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mémoire vive (RAM) : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 128 Go, 256 Go ou 512 Go

: 128 Go, 256 Go ou 512 Go Appareil photo principal : Triple capteur - 200 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (Macro)

: Triple capteur - 200 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (Macro) Caméra frontale : 20 MP

: 20 MP Batterie : 5,000 mAh avec charge rapide 120 W et charge sans fil 50 W

Il était l'un des premiers smartphones à être équipé d'un capteur photo de 200 Mpx et de l'hypercharge 120W lui permettant d'être rechargé de 0 à 100 en 19 minutes seulement ! Une réelle prouesse de la part de Xiaomi qui a également réussi à contenir le prix de ce smartphone.

Promotion Amazon : Le prix le plus bas pour ce Xiaomi 12T Pro

Amazon baisse le prix du Xiaomi 12T Pro actuellement pour atteindre son prix le plus bas depuis sa sortie, cet excellent smartphone est disponible à seulement 560€ contre 799€ chez d'autres marchands. C'est une très belle occasion à saisir pour posséder l'un des meilleurs smartphones de 2022 à un prix très raisonnable compte tenu de ses performances ! De plus, profitez de la livraison gratuite et rapide de la part d'Amazon.