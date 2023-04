Samsung Galaxy S21 FE 5G : Profitez d'une incroyable réduction de 33% sur ce smartphone incontournable !

Profitez de 33% de réduction sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G, un smartphone haut de gamme sorti en 2022 par Samsung. Ce bon smartphone Samsung haut de gamme profite de l'apparence du Samsung Galaxy S21 tout en ayant une fiche technique bien différente ! Le S21 FE bénéficie d'un très bon écran AMOLED de 6,4 pouces, Full HD+, d'un processeur SnapDragon 888 puissant et d'un triple capteur photo polyvalent. Il est sorti au prix de 759€ en Janvier 2022 et est disponible à 599€ chez d'autres marchands mais Amazon, lui, passe son prix à seulement 509€, une très bonne affaire à saisir au plus vite !

Principales caractéristiques du Samsung Galaxy S21 FE

Écran : 6,4 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution de 2400 x 1080 pixels, 120 Hz

: 6,4 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution de 2400 x 1080 pixels, 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: 888 Mémoire vive (RAM) : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go, non extensible

: 128 Go / 256 Go, non extensible Caméra arrière : Triple capteur - Principal : 12 MP, f/1.8, Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.2 - grand angle : 8 MP, f/2.4, téléobjectif

: Triple capteur - Principal : 12 MP, f/1.8, Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.2 - grand angle : 8 MP, f/2.4, téléobjectif Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie: 4 500 mAh avec charge rapide 25W, charge sans fil 15W et charge inversée 4,5W

Le Samsung Galaxy S21 FE profite d'une bien meilleure fiche technique que le S21 pour un prix convenable désormais grâce aux récentes réductions des différents marchands. C'est globalement un très bon smartphone qui possède une bonne durée de vie, il est performant et polyvalent et saura tout aussi bien réaliser de bonnes photos que vous permettre de jouer à des jeux avec une grande fluidité.

Promo Samsung Galaxy S21 FE : 33% de réduction chez Amazon, une affaire à saisir !

Le Samsung Galaxy S21 FE profite de 33% de réduction chez Amazon et atteint le prix de 509€. Ce prix est bien plus bas que sur les autres sites marchands (Darty, Fnac...), mais son prix le plus bas est chez Rakuten. Mais attention à la version de votre smartphone, il est parfois disponible à un prix bien plus bas en version américaine chez Rakuten, alors si vous ne souhaitez pas prendre de risques cette offre Amazon est idéale. Vous profitez d'un très bon prix, tout en ayant une bonne qualité de service. Alors foncez sur cette très bonne offre pour vous offrir le très bon Samsung Galaxy S21 FE !