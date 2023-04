Samsung Galaxy A23 5G à moins de 230€ : L'offre immanquable chez Amazon pour un smartphone 5G abordable ?

Découvrez le Samsung Galaxy A23 5G, le smartphone 5G abordable et performant en réduction actuellement ! Le A23 5G profite d'une forte réduction chez Amazon, c'est le moment pour passer à la vitesse 5G avec ce smartphone performant et pas cher !

Le Samsung Galaxy A23 5G est un smartphone milieu de gamme sorti en mars 2022. Un an après sa sortie, le A23 chute de prix chez plusieurs marchands. Aujourd'hui, c'est Amazon qui baisse drastiquement le prix du Galaxy A23 qui devient un excellent choix pour passer à la vitesse 5G. En effet, son prix très compétitif, surtout avec cette promotion d'Amazon, son grand écran et ses bonnes performances en font un choix idéal pour passer à la 5G tout en ayant un smartphone pas cher et performant. Sorti au prix de 329€, ce smartphone Samsung est actuellement à 229€ chez Amazon dans sa version 128Go, 100€ d'économies, une bonne affaire !

Samsung Galaxy A23 5G : Caractéristiques clés de ce smartphone pas cher

Écran : 6,6 pouces LCD, résolution de 2400 x 1080 pixels

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

Mémoire vive (RAM) : 4 Go

Stockage interne : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD (jusqu'à 1 To)

Caméra arrière : Quadruple capteur - Principal : 50 MP, f/1.8 - Ultra grand-angle : 5 MP, f/2.2 - Macro : 2 MP, f/2.4 - Profondeur : 2 MP, f/2.4

Caméra avant : 8 MP, f/2.2

Batterie: 5 000 mAh avec charge rapide 15W

Pour un prix inférieur à 230€, c'est une sacrée fiche technique ! L'écran LCD n'offre pas les meilleures couleurs possibles mais il est grand (6,6 pouces), fluide (120Hz) et Full HD+. Ce smartphone possède également une très bonne polyvalence côté photo grâce à ses 4 capteurs arrières. Il offre des performances correctes et une très longue autonomie, en dessous de ce prix, vous ne trouverez pas si polyvalent.

Promo Samsung Galaxy A23 5G: Au prix le plus bas chez Amazon et en version 128Go, s'il vous plaît !

Le prix le plus bas actuellement pour le Galaxy A23 5G est chez Amazon qui le propose à 230€ actuellement. C'est le moment idéal pour en profiter et vous offrir un bon smartphone qui vous ferra passer à la vitesse 5G en vous garantissant de bonnes performances ! De plus, c'est bien la version 128Go de stockage qui est la moins chère actuellement, pas de soucis de stockage pour vos nombreuses photos ! Profitez vite de ce superbe prix avant qu'il ne change afin de vous offrir un smartphone performant pour un prix très réduit.