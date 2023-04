Forfait Mobile 30 Go : 3 offres pas chères à moins de 7€

Vous êtes à la recherche de petits forfaits pas chers, mais stables dans le temps et faciles d'utilisation ? Nous vous présentons trois super offres qui devraient vous intéresser ! Syma, NRJ Mobile et Auchan Telecom proposent tous les trois des forfaits sans engagement 30 Go à seulement 6,99€ par mois, de quoi faire plaisir aux portefeuilles et à ceux qui aiment faire des économies tout en profitant de services de qualité.

Le Six de Syma

Syma propose actuellement son forfait, Le Six, un forfait mobile pas cher à seulement 6.99 €, sans engagement, ni hausse de prix. Avec lui, vous profitez des appels illimités depuis la métropole française, mais aussi l'Union européenne et les DOM. Si votre utilisation d'Internet n'est pas votre priorité avec un smartphone, les 30Go de data proposés par le Six de Syma devraient largement vous convaincre ! Et si vous aimez partir à l'étranger, le Six vous donne accès à 7 Go depuis l'Union européenne et les DOM : de quoi garder le contact et rester connecter en cas de besoins sans dépassement de forfait ! Et en plus, vous pourrez appeler vers plus de 100 destinations partout dans le monde.

Mais ce n'est pas tout, il s'agit d'un forfait personnalisable disposant de nombreuses options payantes qui permettent de vous adapter si vous besoins de changer : plus de Go ; plus de destinations internationales ; où appeler depuis les USA, cela est possible avec le Six de Syma !

La série spéciale d'NRJ Mobile

Ce forfait de téléphone illimité, avec ses 30 Go de data 4G en métropole devrait réussir à vous convaincre ! Et si vous aimez voyager, vous disposerez de 8 Go depuis les DOM et toute l’Union Européenne, ce qui fait de cette offre mobile vraiment pas chère l'une des meilleures offres pour les voyageurs. Cette offre vous fait profiter d'appels, SMS et MMS en illimités partout où vous allez : France métropolitaine, DOM et Union européenne.

Et si vous n'êtes pas satisfait après l'avoir essayé ? Cette offre de la série spéciale d'NRJ Mobile est un forfait sans engagement, vous pouvez donc à n'importe quel moment résilier votre abonnement.

Le forfait 30Go illimité d'Auchan Telecom

Auchan Telecom propose lui aussi un forfait mobile 30 Go à seulement 6,99 € par mois... et comme pour ses homologues, cette offre est sans engagement ! En y adhérant, vous aurez donc la possibilité de consommer jusqu'à 30 Go de data sur le réseau métropolitain, mais aussi 8 Go depuis les DOM et l'Union européenne. Cette offre comprend des appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'Union européenne et les départements d'Outre-mer.