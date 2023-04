Toute la gamme des Samsung Galaxy S23 plus accessible que jamais sur Bouygues Telecom !

Vous êtes fan des derniers modèles de la gamme des Samsung Galaxy S23, mais vous hésitez à vous en offrir un à cause du prix ? Ne perdez plus de temps ! Rendez-vous dès maintenant sur la boutique en ligne de Bouygues Telecom et sélectionnez l’un des nouveaux packs forfait + mobile pour profiter de plusieurs grosses remises et de facilités de paiement. On vous donne tous les détails et les bonnes infos dans cet article.

Des avantages en cascade sur toute la gamme Samsung Galaxy S23

Grâce à l’actuelle promo de Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de plusieurs avantages à l’achat de l’un des modèles de la toute dernière famille de flagships de Samsung :

Une grosse remise immédiate de plus de 500 € sur le prix de vente actuel ;

Une offre de financement

Une offre de remboursement après achat de 80 €.

Par ailleurs, avec l’offre 2X plus de stockage, vous pouvez doubler l’espace de stockage initial offert sur le modèle de votre choix. Ainsi :

Le Galaxy S23 256 Go est vendu au prix du modèle avec 128Go ;

Le Galaxy S23+ 512Go est offert au prix du 256Go ;

Le Galaxy S23 Ultra 512Go est proposé au même prix que le 256Go ;

Le Galaxy S23 Ultra 1 To est disponible au prix du 512Go.

A combien reviennent les Samsung Galaxy S23 avec cette promo ?

Grâce à ces différents avantages, vous pouvez vous offrir le nouveau smartphone premium de vos rêves sans vous ruiner.

Le Galaxy S23 Standard 256 Go à 1€ + 18€/mois pendant 24 mois

Modèle de base de la nouvelle famille de flagships du fabricant coréen, le Samsung Galaxy S23 est un smartphone polyvalent doté d’un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,1 pouces rafraîchi à 120 Hz. Propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen2 et 8 Go de RAM, il répond parfaitement à tous les besoins courants, mais également ceux plus exigeants, comme le jeu sur mobile. C’est par ailleurs un très bon photophone avec son capteur grande angle de 50 mégapixels et son téléobjectif avec zoom optique 3x. Avec cette promo de Bouygues Telecom, votre Samsung Galaxy S23 256 Go vous revient à 1€ à l’achat + 17,91€/mois pendant 24 mois.

ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S23

Le Galaxy S23+ 512 Go à 1 € + 32 €/mois pendant 24 mois

Version maxi du Galaxy S23 Standard, le S23+ reprend les mêmes caractéristiques que ce dernier, avec un écran plus grand et donc plus confortable de 6,6 pouces.

Avec la promo actuelle, vous pouvez vous l’offrir, dans sa version avec 512 Go, pour seulement 1€ à l’achat + 31,65€/mois pendant 24 mois.

ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S23+



Le Galaxy S23 Ultra à partir de 99,90 € + 23 €/mois pendant 24 mois

Le Galaxy S23 Ultra est le vaisseau amiral de cette nouvelle série. Il est équipé d'un écran AMOLED LTPO 2 de 6,8 pouces et possède cinq capteurs arrière, dont un grand-angle de 200 mégapixels, avec un zoom optique 10x et un zoom spatial allant jusqu'à 100x !

Ce smartphone ultra performant est également doté de la dernière puce Snapdragon 8 Gen2 et offre un accès complet à l'écosystème Galaxy.

Dans le cadre de cette promo, le Galaxy S23 Ultra 512Go vous revient à 99,90€ à l’achat + 22,74€/mois pendant 24 mois.

Notez enfin, que vous pouvez encore faire des économies supplémentaires en faisant reprendre votre ancien smartphone pour bénéficier d’une remise différée supplémentaire de 100 €.

ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA