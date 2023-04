Un forfait 100 Go à moins de 10€ ? Voici la nouvelle offre pas chère de NRJ Mobile !

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile à petit prix et sans engagement ? NRJ Mobile vient de sortir une offre de première classe : un forfait mobile 100 Go à seulement 9,99€ par mois. Et en plus, le tarif n’augmente pas après la première année !

NRJ Mobile frappe fort avec un forfait 100 Go à petit prix

NRJ Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) qui propose des offres super attractives pour les petits budgets.

Les MVNO sont en train de gagner du terrain dans la guerre des meilleures offres, surtout quand les prix augmentent partout et qu'on a besoin de faire des économies.

Et devinez quoi ? NRJ Mobile, qui appartient à Bouygues Telecom, vient juste de lancer un forfait mobile avec une belle enveloppe de 100 Go de data en 4G pour moins de 10€ par mois. Mais que peut-on faire avec une telle enveloppe de data ? Avec 100 Go de data mobile, vous n'avez plus besoin de surveiller votre consommation Internet, ou du moins vous pouvez être plus tranquille si vous êtes ultra-connecté à votre smartphone. En effet, avec une telle quantité de données, vous pouvez visionner de nombreuses heures de vidéos en streaming, écouter de la musique en ligne, ou naviguer sur Internet pendant des heures.

Que propose le forfait Woot 100 Go à 9,99€ par mois ?

Les forfaits 100 Go, il en existe quelques-uns, mais à ce tarif là et aussi complets, ca ne court pas les rues ! Avec le Forfait Woot 100 Go, vous profiterez d’un service de téléphonie illimitée avec :

100 Go de data en France métropolitaine

10 Go en 4G depuis l'Europe et les DOM

Les appels illimités

Les SMS et MMS illimités

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Pour couronner le tout, ce forfait est sans engagement, et le prix reste fixe, quelle que soit la durée de l’abonnement.