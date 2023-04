Offre exceptionnelle : un forfait mobile 100 Go à 9,99 € sans engagement et à prix fixe

Jusqu’au 30 avril 2023, Syma Mobile vous fait une offre qui ne se refuse pas ! Le MVNO partenaire de SFR double en effet le volume de data disponibles sur son forfait Le Neuf et vous donne ainsi la possibilité de bénéficier, chaque mois, de 100 Go d’Internet en haut débit, sans oublier les nombreux autres services de téléphonie illimitée. Le tout, sans engagement et au même prix, sans condition de durée ! On vous explique tout ça plus en détails, avec toutes les infos pour profiter de cette grosse opportunité.

Un max de volume web pour un max de fun

Avant, avec le forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile, vous disposiez de 50 Go/mois en 4G. Avec cette promo, le MVNO double la mise et vous permet donc de bénéficier d’un maxi forfait de 100 Go pour le même prix. Ce volume web est toujours utilisable sur l’ensemble du réseau 4G/4G+ de SFR qui couvre aujourd’hui plus de 99%du territoire de France métropolitaine, avec un débit théorique allant jusqu’à 150 Mb/s en 4G et à jusqu’à 593 Mb/s pour les zones couvertes par la 4G+. Avec un tel volume et des vitesses de connexion de ce niveau, vous allez vraiment pouvoir kiffer vos séances de streaming en ligne. Précisons qu’au-delà des 100 Go de data, l’accès internet est automatiquement interrompu. Ce qui vous évite de faire du hors-forfait, et vous permet donc de bien maîtriser votre budget.





Vos besoins en téléphonie mobile couverts en illimité

Cette offre promotionnelle prend également en compte vos besoins en matière de téléphonie mobile. Pour cela, elle vous donne droit, depuis la France métropolitaine, à :

L’illimité pour les appels vers tous les réseaux (fixes et mobiles) de France métropolitaine et des DOM ;

L’illimité pour les SMS/MMS vers les numéros mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

L’illimité pour les appels vers tous les mobiles des pays de l’UE et vers les fixes de 100 différentes destinations à l’étranger.

Plus besoin donc de multiplier les petites offres ou de vous ruiner pour pouvoir communiquer librement avec vos proches et vos amis en France et à l’étranger !

Vous voyagez ? Le Neuf de Syma Mobile aussi !

Cette offre de Syma Mobile est également parfaite pour vous si vous voyagez occasionnellement à l’intérieur de l’UE ou dans les DOM. Que ce soit pour les affaires ou pour des vacances, ce forfait pas cher vous accompagne en effet en vous faisant bénéficier dans ces zones, de :

Une enveloppe web mensuelle de 10 Go (incluse dans les 100 Go) ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros (fixes et mobiles) de l’UE, des DOM, mais aussi de tous les réseaux de France métropolitaine.

Oubliez donc les dépenses supplémentaires et communiquez avec vos proches sans compter !

9,99 €/mois sans engagement et sans changement de prix

Pour tous ces services, le forfait Mobile Le Neuf de Syma Mobile est à seulement 9,99 €/mois ! Et la bonne nouvelle, c’est que ce tarif est fixe. Il n’évolue pas, même après un an ! Par ailleurs, cette offre est sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier quand vous le souhaiter, et sans aucun frais.



Récap du forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile en promo :

100 Go/mois en haut débit via le réseau de l’opérateur SFR en France métropolitaine ;

10 Go (inclus dans les 100 Go) disponibles en UE et dans les DOM ;

L’illimité pour les appels et SMS/MMS en France, ainsi que depuis l’UE et les DOM ;

L’illimité pour les appels vers les mobiles UE et vers les fixes de 100 destinations, depuis la France métropolitaine ;

Tarif : 9,99 €/mois (prix fixe) sans engagement

SIM pour l’activation du service : 10 €

