Samsung Galaxy M53 : Ce smartphone sous-coté est à prix réduit chez Amazon – Profitez-en vite !

Le Samsung Galaxy M53 est un bon smartphone dont on ne parle pas assez. C'est pourtant un smartphone doté d'un bon rapport qualité-prix, qui profite de bonnes promotions actuellement. Découvrez vite ce smartphone polyvalent et son meilleur prix !

Sorti en Avril dernier, le Samsung Galaxy M53 n'a pas énormément fait parler de lui malgré des performances très convenables pour un prix acceptable. Sorti au prix de 419€, le Samsung Galaxy M53 arrive avec de très bons points : un écran AMOLED immense de 6,7 pouces digne des smartphones haut de gamme, une puce assez puissante et 5G, mais surtout 4 capteurs à l'arrière dont un capteur de 108mpx ! C'est d'ailleurs l'un des seuls Samsung a proposer ce type de capteur. Sa batterie offre une autonomie confortable, bref pas grand chose à redire, c'est un bon smartphone polyvalent qui vous assure de bonnes photos, un peu à la manière d'un Google Pixel 6a. Ce bon smartphone profite d'un bon prix un an après sa sortie sur Amazon ! En effet, il est disponible à moins de 350€ contre 419€ à sa sortie, un très bon prix compte tenu de ses performances. Attention, le stock est limité, profitez vite de cette offre !

Caractéristiques complètes du Samsung Galaxy M53

Écran : 6,7" Super AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,7" Super AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Exynos 1080

: Exynos 1080 RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128/256 Go

: 128/256 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP / 32 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP / 32 MP frontal Batterie : 5000 mAh, charge rapide 25 W

: 5000 mAh, charge rapide 25 W Connectivité : 5G LTE, Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC, USB-C

: 5G LTE, Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC, USB-C Sécurité: Empreinte latérale, IP52

Le Samsung Galaxy M53 bénéficie d'une fiche technique très complète et d'un design assez différent des autres Samsung qui lui donne un charme avec ses 4 capteurs disposés en carré au dos. Si vous ne voulez pas faire comme tout le monde, tout en restant chez Samsung, c'est un bon choix ! Son excellent grand écran et ses bonnes performances photos sont vraiment les 2 points forts de ce smartphone. Mais on apprécie également sa bonne puissance avec ses 6Go de RAM et sa bonne autonomie.

Promo Samsung Galaxy M53 : A prix réduit sur Amazon !

Pour profiter du Samsung Galaxy M53 pour un prix réduit, l'offre la moins chère est sur Amazon. Mais attention, il reste très peu de stock, donc si ce smartphone et cette promo vous intéresse, profitez-en vite ! De plus, la livraison est gratuite et la garantie constructeur de 2 ans est toujours d'actualité.