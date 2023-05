Bon plan : un forfait engagé, écolo et solidaire à 10 € seulement pour 40 Go !

Source Mobile : un forfait unique et solidaire

Pour seulement 10 € par mois, avec ce forfait pas cher de Source Mobile, vous bénéficiez de 40 Go de couverture web. La formule vous offre ainsi une grande flexibilité d’autant plus qu’elle est rechargeable, il vous suffit de payer 2 € de plus quand vous le souhaitez, pour obtenir une recharge de 5 Go supplémentaires. L’offre de Source Mobile s'appuie sur le réseau 4G et 4G+ de Bouygues Telecom, garantissant une très bonne couverture réseau partout en France. Avec elle, vous aurez accès à des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis les zones Europe et DOM vers la France et ces zones. Ajoutons que le forfait Source Mobile est bloqué si vous atteignez la limite de vos 40 Go, pour ne pas payer de frais supplémentaires non souhaités !

Parmi ses nombreux avantages, cette formule vous permet de conserver votre numéro de téléphone, ainsi que de gérer tout votre forfait depuis une application dédiée ; avec elle, vous pouvez suivre votre consommation de gigas, gérer toutes vos options. Vous aurez aussi accès à de nombreux conseils écologiques et des outils pour mieux gérer votre consommation.

Comment fonctionnent les dons avec Sources Mobiles ?

Chaque mois, les gigas restants que vous n’avez pas utilisés sur votre forfait vous permettent de soutenir des associations. Les gigas sont convertis en gouttes ; gouttes que vous pouvez utiliser à tout moment depuis l’application de Source Mobile pour soutenir les projets de vos choix. Aujourd’hui, c’est un peu moins de 5 000 000 € qui ont déjà été reversés à de nombreux projets par l'intermédiaire de leur partenaire Lilo, un moteur de recherche français et solidaire qui finance de nombreuses initiatives.

Parmi les réalisations permises par ces dons, on compte par exemple le financement de 50 fauteuils-lits pour les familles à l'Hôpital Necker. Ces dons ont également permis de soigner 960 chiens et chats en collaboration avec la SPA ; ou encore ont permis la sauvegarde de 56 hectares de forêts grâce au soutien apporté à l'association Kalaweit, qui lutte pour la préservation de la biodiversité et contre la déforestation. En plus de cela, 45 000 personnes ont été formées grâce au partenariat avec Emmabuntüs, favorisant l'accès à l'informatique et aux technologies pour tous. Le forfait Source Mobile a aussi soutenu Mécénat Chirurgie Cardiaque, permettant de sauver 4 enfants atteints de malformations cardiaques. On peut également citer les 350 soins de bien-être offerts à des patients du CHU de Lille, améliorant leur confort et leur qualité de vie pendant leur séjour à l'hôpital.

Comme le dit l’équipe de Source Mobile : « Avec Source, ça fait du bien de faire du bien ! ».