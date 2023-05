Profitez des French Days Cdiscount avec ce nouveau forfait mobile 50Go à prix canon et pas que la première année

Les French Days sont de retour et avec une multitude de bonnes affaires à saisir. Pour cette nouvelle édition printemps 2023, Cdiscount Mobile vous propose une offre exceptionnelle pour changer de forfait mobile et faire de belles économies. Avec 50 Go d'Internet, des appels, SMS/MMS illimités et 11 Go d'Internet depuis l'Europe et les DOM, vous pourrez communiquer sans compter et profiter de votre connexion partout où vous allez. Découvrez dès maintenant cette offre exclusive.

50 Go d'Internet de quoi profiter de son Smartphone !

Avec le nouveau forfait mobile Cdiscount Mobile, vous bénéficiez de 50 Go d'Internet depuis la France Métropolitaine sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Avec ce beau volume Web, vous allez pouvoir naviguer sur le web, regarder des vidéos, écouter de la musique et bien plus encore, sans vous soucier de votre consommation. Et si vous dépassez votre quota de 50 Go, votre débit sera simplement réduit, mais vous pourrez continuer à utiliser Internet.

Restez connecté depuis l'Europe et les DOM

En plus de vos 50 Go d'Internet en France, vous bénéficiez de 11 Go d'Internet supplémentaires depuis 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Vous pouvez ainsi utiliser votre forfait mobile pour consulter vos e-mails, naviguer sur Internet ou poster sur les réseaux sociaux, où que vous soyez. Et bien sûr, vos appels, SMS/MMS restent illimités depuis l'Europe et les DOM.

Une offre valable sans engagement et sans condition de durée

En plus de son contenu avantageux, ce forfait Cdiscount Mobile est également proposé à un prix compétitif de 7,99€, sans condition de durée et sans engagement, ce qui permet à l'abonné de rester libre et de changer à tout moment. Autre bonus, la carte SIM normalement facturée 10€ passe à seulement 1€.

En résumé, ce nouveau forfait pas cher est une offre exceptionnelle à saisir pendant les French Days. Avec 50 Go d'Internet en France, 11 Go d'Internet depuis l'Europe et les DOM, des appels, SMS/MMS illimités, vous pouvez rester connecté où que vous soyez et profiter pleinement de votre téléphone portable. Ne manquez pas cette opportunité de vous offrir un forfait mobile à petit prix, en bénéficiant de cette promotion exceptionnelle.

JE PROFITE DE L'OFFRE CDISCOUNT MOBILE