Forfait mobile sans engagement à moins de 10 € : voici 4 bonnes raisons de choisir cette offre Syma Mobile

On ne change pas une équipe qui gagne ! Toujours bien inspiré dans la composition de ses forfaits, Syma Mobile offre à ses utilisateurs, la possibilité de profiter d’une formule à petit prix donnant accès à une belle gamme de services. Nommé Le Neuf, ce forfait sans engagement vous donne actuellement la possibilité de bénéficier d’une grosse enveloppe de data, ainsi que de plusieurs autres services ; le tout pour moins de 10 €, sans évolution de tarif ! Pour ceux qui hésitent encore, voici 4 bonnes raisons de souscrire dès maintenant !

Un maxi forfait mobile à prix mini

Pas évident de trouver un forfait mobile à moins de 10 €/mois avec 100 Go de data en haut débit…Pour ce tarif, la plupart des MVNO concurrents se limitent en effet à des enveloppes web beaucoup moins conséquentes. Avec ce forfait pas cher vous bénéficiez donc d’assez de data pour télécharger et streamer vos contenus préférés pendant tout le mois. Pour cela, vous pouvez profiter de l’excellente qualité du réseau 4G/4G+ de SFR dans toute la France métropolitaine. Pour info, le réseau de cet opérateur couvre quasiment l’intégralité du territoire métropolitain, avec des débits allant jusqu’à 150 Mb/s en 4G et jusqu’à 593 Mb/s en 4G+. Autre point important : le volume web attribué dans ce forfait est bloquant. La connexion est donc interrompue dès que vous épuisez l’enveloppe allouée, afin d’éviter toute surfacturation.

Tout ce qu’il faut pour garder le contact sans coût supplémentaire

Parce que vous avez également besoin d’appeler et d’envoyer des messages à vos proches, à vos amis ainsi qu’à de nombreuses autres personnes chaque mois, le forfait Le Neuf inclut aussi dans son tarif, l’essentiel de vos communications privées en illimité.

Depuis la France métropolitaine, vous bénéficiez ainsi de l’illimité pour :

Vos appels vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux français (DOM inclus) ;

Vos SMS et MMS vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

Vos appels vers les mobiles des pays de l’UE, ainsi que vers les numéros fixes de 100 destinations étrangères (dont toute la zone UE).

Avec ce service, vous pouvez ainsi appeler et envoyer des messages à jusqu’à 200 destinataires différents par mois, sans surcoût. De quoi faire pas mal d’économies sur votre budget de téléphonie mobile, tout en gardant le contact avec vos proches.

Pour vos besoins en France métropolitaine, mais pas que…

Parce qu’il se peut que vous deviez voyager pour tourisme ou pour affaires, le forfait Le Neuf de Syma Mobile prend également en compte une bonne partie de vos besoins à l’étranger (UE et DOM) avec :

Un volume web de 10 Go/mois (déduits des 100 Go) ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis les DOM et les pays de la zone UE, vers les numéros de ces mêmes destinations et vers ceux de France métropolitaine.

Pas besoin donc de vous casser la tête à chercher un forfait mobile supplémentaire avant chaque voyage.

Pas d’engagement et pas de prix qui change

Le forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile est facturé à 9,99 €/mois ! Il s’agit d’un prix fixe qui n’évolue pas ! Vous pouvez donc programmer votre budget et faire des économies pendant longtemps. De plus, il s’agit d’un forfait sans engagement. Si vous n’êtes pas satisfait ou que vous dénichez une meilleure offre, vous pouvez résilier facilement, sans frais et conserver votre numéro mobile. Ne perdez donc pas de temps ! Souscrivez dès maintenant au forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile pour profiter de tous ces avantages.

